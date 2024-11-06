Як зробити копієчний засіб для чищення салону автомобіля самотужки

Як самотужки зробити копієчний засіб для чищення салону авто
6 листопада 2024 01:20
Чистка крісла в авто. Фото: pandahub.com
Не варто купувати дорогі аерозолі, пінки та спреї для чищення салону автомобіля, якщо можна легко приготувати власний засіб за копійки з доступних у кожного вдома інгредієнтів. Ось простий рецепт, який допоможе заощадити.
Про це повідомив Dexpens.
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Що знадобиться
- Дві пляшечки з пульверизаторами.
- Лимонна кислота.
- Сода.
- Засіб для миття посуду (або рідке мило).
Порядок приготування
- В пляшку об’ємом 0,5 л засипати п'ять чайних ложок лимонної кислоти та залити водою (краще теплою — кислота швидше розчиниться).
- Додати в суміш трохи мийного засобу або рідкого мила.
- В іншу пляшку об’ємом 0,5 л засипати кілька чайних ложок харчової соди.
- Добряче струсити пляшку, щоб сода повністю розчинилась.
Як застосовувати
- На забруднену ділянку оббивки нанести розчин соди, щоб тканина намокла.
- Суміш лимонної кислоти з другої пляшки нанести зверху.
- Відбудеться хімічна реакція, яка утворить бульбашки, які й виведуть весь бруд з тканини.
- Для ще кращого результату взяти щітку та розтерти місце чищення нею.
- Видалити піну чистою ганчіркою.
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