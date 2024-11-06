Як зробити копієчний засіб для чищення салону автомобіля самотужки

Чистка крісла в авто. Фото: pandahub.com

Не варто купувати дорогі аерозолі, пінки та спреї для чищення салону автомобіля, якщо можна легко приготувати власний засіб за копійки з доступних у кожного вдома інгредієнтів. Ось простий рецепт, який допоможе заощадити.

Про це повідомив Dexpens.

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Що знадобиться

Дві пляшечки з пульверизаторами. Лимонна кислота. Сода. Засіб для миття посуду (або рідке мило).

Порядок приготування

В пляшку об’ємом 0,5 л засипати п'ять чайних ложок лимонної кислоти та залити водою (краще теплою — кислота швидше розчиниться).

Додати в суміш трохи мийного засобу або рідкого мила.

В іншу пляшку об’ємом 0,5 л засипати кілька чайних ложок харчової соди.

Добряче струсити пляшку, щоб сода повністю розчинилась.

Як застосовувати

На забруднену ділянку оббивки нанести розчин соди, щоб тканина намокла.

Суміш лимонної кислоти з другої пляшки нанести зверху.

Відбудеться хімічна реакція, яка утворить бульбашки, які й виведуть весь бруд з тканини.

Для ще кращого результату взяти щітку та розтерти місце чищення нею.

Видалити піну чистою ганчіркою.

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