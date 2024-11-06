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Як самотужки зробити копієчний засіб для чищення салону авто

6 листопада 2024 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Як зробити копієчний засіб для чищення салону автомобіля самотужки
Чистка крісла в авто. Фото: pandahub.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Не варто купувати дорогі аерозолі, пінки та спреї для чищення салону автомобіля, якщо можна легко приготувати власний засіб за копійки з доступних у кожного вдома інгредієнтів. Ось простий рецепт, який допоможе заощадити.

Про це повідомив Dexpens.

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Що знадобиться

  1. Дві пляшечки з пульверизаторами.
  2. Лимонна кислота.
  3. Сода.
  4. Засіб для миття посуду (або рідке мило).

Порядок приготування

  • В пляшку об’ємом 0,5 л засипати п'ять чайних ложок лимонної кислоти та залити водою (краще теплою — кислота швидше розчиниться).
  • Додати в суміш трохи мийного засобу або рідкого мила.
  • В іншу пляшку об’ємом 0,5 л засипати кілька чайних ложок харчової соди.
  • Добряче струсити пляшку, щоб сода повністю розчинилась.

Як застосовувати

  • На забруднену ділянку оббивки нанести розчин соди, щоб тканина намокла.
  • Суміш лимонної кислоти з другої пляшки нанести зверху.
  • Відбудеться хімічна реакція, яка утворить бульбашки, які й виведуть весь бруд з тканини.
  • Для ще кращого результату взяти щітку та розтерти місце чищення нею.
  • Видалити піну чистою ганчіркою.

Раніше ми публікували покрокову інструкцію, як правильно доглядати за шкіряним салоном автомобіля. Також експерти з клінінгу розкрили новий спосіб ароматизувати салон авто взимку.

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