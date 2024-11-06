Как сделать копеечное средство для чистки салона автомобиля своими силами

Чистка кресла в авто. Фото: pandahub.com

Не стоит покупать дорогие аэрозоли, пенки и спреи для чистки салона автомобиля, если можно легко приготовить собственное средство за копейки из доступных у каждого в доме ингредиентов. Вот простой рецепт, который поможет сэкономить.

Об этом сообщил Dexpens.

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Что понадобится

Две бутылочки с пульверизаторами. Лимонная кислота. Сода. Средство для мытья посуды (или жидкое мыло).

Порядок приготовления

В бутылку объемом 0,5 л засыпать пять чайных ложек лимонной кислоты и залить водой (лучше теплой — кислота быстрее растворится).

Добавить в смесь немного моющего средства или жидкого мыла.

В другую бутылку объемом 0,5 л засыпать несколько чайных ложек пищевой соды.

Хорошо встряхнуть бутылку, чтобы сода полностью растворилась.

Как применять

На загрязненный обивочный участок нанести раствор соды, чтобы ткань намокла.

Смесь лимонной кислоты из второй бутылки нанести поверх.

Произойдет химическая реакция, образующая пузырьки, которые и выведут всю грязь из ткани.

Для лучшего результата взять щетку и растереть место чистки ею.

Удалить пену чистой тряпкой.

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