Как сделать копеечное средство для чистки салона автомобиля своими силами

Как самому сделать копеечное средство для чистки салона авто
6 ноября 2024 01:20
Чистка кресла в авто. Фото: pandahub.com
Не стоит покупать дорогие аэрозоли, пенки и спреи для чистки салона автомобиля, если можно легко приготовить собственное средство за копейки из доступных у каждого в доме ингредиентов. Вот простой рецепт, который поможет сэкономить.
Об этом сообщил Dexpens.
Читайте также:
Что понадобится
- Две бутылочки с пульверизаторами.
- Лимонная кислота.
- Сода.
- Средство для мытья посуды (или жидкое мыло).
Порядок приготовления
- В бутылку объемом 0,5 л засыпать пять чайных ложек лимонной кислоты и залить водой (лучше теплой — кислота быстрее растворится).
- Добавить в смесь немного моющего средства или жидкого мыла.
- В другую бутылку объемом 0,5 л засыпать несколько чайных ложек пищевой соды.
- Хорошо встряхнуть бутылку, чтобы сода полностью растворилась.
Как применять
- На загрязненный обивочный участок нанести раствор соды, чтобы ткань намокла.
- Смесь лимонной кислоты из второй бутылки нанести поверх.
- Произойдет химическая реакция, образующая пузырьки, которые и выведут всю грязь из ткани.
- Для лучшего результата взять щетку и растереть место чистки ею.
- Удалить пену чистой тряпкой.
Ранее мы публиковали пошаговую инструкцию, как правильно ухаживать за кожаным салоном автомобиля. Также эксперты по клинингу раскрыли новый способ ароматизировать салон авто зимой.
Читайте Новини.LIVE!