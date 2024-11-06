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Как самому сделать копеечное средство для чистки салона авто

6 ноября 2024 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Как сделать копеечное средство для чистки салона автомобиля своими силами
Чистка кресла в авто. Фото: pandahub.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Не стоит покупать дорогие аэрозоли, пенки и спреи для чистки салона автомобиля, если можно легко приготовить собственное средство за копейки из доступных у каждого в доме ингредиентов. Вот простой рецепт, который поможет сэкономить.

Об этом сообщил Dexpens.

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Что понадобится

  1. Две бутылочки с пульверизаторами.
  2. Лимонная кислота.
  3. Сода.
  4. Средство для мытья посуды (или жидкое мыло).

Порядок приготовления

  • В бутылку объемом 0,5 л засыпать пять чайных ложек лимонной кислоты и залить водой (лучше теплой — кислота быстрее растворится).
  • Добавить в смесь немного моющего средства или жидкого мыла.
  • В другую бутылку объемом 0,5 л засыпать несколько чайных ложек пищевой соды.
  • Хорошо встряхнуть бутылку, чтобы сода полностью растворилась.

Как применять

  • На загрязненный обивочный участок нанести раствор соды, чтобы ткань намокла.
  • Смесь лимонной кислоты из второй бутылки нанести поверх.
  • Произойдет химическая реакция, образующая пузырьки, которые и выведут всю грязь из ткани.
  • Для лучшего результата взять щетку и растереть место чистки ею.
  • Удалить пену чистой тряпкой.

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