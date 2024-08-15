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Как правильно ухаживать за кожаным салоном автомобиля — шаг за шагом

15 августа 2024 06:00
Святослав Мотюженко - Редактор
Как правильно чистить кожаный салон авто — ответ специалистов по автоклинингу
Уход за кожей авто. Фото: toyotaofclermont.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Кожа в салоне авто имеет стильный вид и практичное применение, однако есть недостаток – пыль и грязь могут повредить ее. Чтобы этого не случилось, следуйте советам специалистов по автоклинингу.

Об этом написал Sante Plus.

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Если у автомобиля черные сиденья, их рекомендуется чистить 3-4 раза в год, белая и другая светлая кожа требуют ежемесячного ухода.

Какие материалы понадобятся

  • Чистые салфетки из микрофибры.
  • Пылесос или щетка с мягкой щетиной.
  • Вода
  • Чистящее средство для кожи.
  • Кондиционер для кожи.
  • Увлажняющее мыло (по желанию).
  • Цитрусовый растворитель (по желанию).
  • Белый уксус (по желанию).

Как почистить кожаный салон

Как правильно ухаживать за кожаным салоном автомобиля - шаг за шагом - фото 1
Фото: toyotaofnorthcharlotte.com
  • Удалите пыль. Прежде чем использовать чистящее средство, воспользуйтесь пылесосом или мягкой щеткой.
  • Нанесите чистящее средство. Используйте магазинное средство. Или попробуйте альтернативы — смесь белого уксуса с водой, цитрусовый раствор или даже увлажняющее мыло с теплой водой.
  • Дважды протрите кожу салфеткой из микрофибры. Перед тем салфетку нужно немного увлажнить.
  • Протрите кожу сухой тканью из микрофибры. Она должна впитать лишнюю влагу.
  • Нанесите кондиционер для кожи. Чтобы предотвратить пятна и будущие повреждения, оставьте его примерно на 10 минут. Это позволит продукту глубоко проникать и питать кожу.
  • Протрите кожу чистым полотенцем из микрофибры. Это необходимо, чтобы удалить излишки кондиционера.
  • Дайте сиденьям высохнуть на воздухе. Для этого требуется по крайней мере час, чтобы кондиционер мог хорошо пропитать кожу.

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