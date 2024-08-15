Как правильно чистить кожаный салон авто — ответ специалистов по автоклинингу

Уход за кожей авто. Фото: toyotaofclermont.com

Кожа в салоне авто имеет стильный вид и практичное применение, однако есть недостаток – пыль и грязь могут повредить ее. Чтобы этого не случилось, следуйте советам специалистов по автоклинингу.

Об этом написал Sante Plus.

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Если у автомобиля черные сиденья, их рекомендуется чистить 3-4 раза в год, белая и другая светлая кожа требуют ежемесячного ухода.

Какие материалы понадобятся

Чистые салфетки из микрофибры.

Пылесос или щетка с мягкой щетиной.

Вода

Чистящее средство для кожи.

Кондиционер для кожи.

Увлажняющее мыло (по желанию).

Цитрусовый растворитель (по желанию).

Белый уксус (по желанию).

Как почистить кожаный салон

Фото: toyotaofnorthcharlotte.com

Удалите пыль. Прежде чем использовать чистящее средство, воспользуйтесь пылесосом или мягкой щеткой.

Прежде чем использовать чистящее средство, воспользуйтесь пылесосом или мягкой щеткой. Нанесите чистящее средство. Используйте магазинное средство. Или попробуйте альтернативы — смесь белого уксуса с водой, цитрусовый раствор или даже увлажняющее мыло с теплой водой.

Используйте магазинное средство. Или попробуйте альтернативы — смесь белого уксуса с водой, цитрусовый раствор или даже увлажняющее мыло с теплой водой. Дважды протрите кожу салфеткой из микрофибры. Перед тем салфетку нужно немного увлажнить.

Перед тем салфетку нужно немного увлажнить. Протрите кожу сухой тканью из микрофибры. Она должна впитать лишнюю влагу.

Она должна впитать лишнюю влагу. Нанесите кондиционер для кожи. Чтобы предотвратить пятна и будущие повреждения, оставьте его примерно на 10 минут. Это позволит продукту глубоко проникать и питать кожу.

Чтобы предотвратить пятна и будущие повреждения, оставьте его примерно на 10 минут. Это позволит продукту глубоко проникать и питать кожу. Протрите кожу чистым полотенцем из микрофибры. Это необходимо, чтобы удалить излишки кондиционера.

Это необходимо, чтобы удалить излишки кондиционера. Дайте сиденьям высохнуть на воздухе. Для этого требуется по крайней мере час, чтобы кондиционер мог хорошо пропитать кожу.

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