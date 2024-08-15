Как правильно чистить кожаный салон авто — ответ специалистов по автоклинингу

Как правильно ухаживать за кожаным салоном автомобиля — шаг за шагом
15 августа 2024 06:00
Уход за кожей авто. Фото: toyotaofclermont.com
Кожа в салоне авто имеет стильный вид и практичное применение, однако есть недостаток – пыль и грязь могут повредить ее. Чтобы этого не случилось, следуйте советам специалистов по автоклинингу.
Об этом написал Sante Plus.
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Если у автомобиля черные сиденья, их рекомендуется чистить 3-4 раза в год, белая и другая светлая кожа требуют ежемесячного ухода.
Какие материалы понадобятся
- Чистые салфетки из микрофибры.
- Пылесос или щетка с мягкой щетиной.
- Вода
- Чистящее средство для кожи.
- Кондиционер для кожи.
- Увлажняющее мыло (по желанию).
- Цитрусовый растворитель (по желанию).
- Белый уксус (по желанию).
Как почистить кожаный салон
- Удалите пыль. Прежде чем использовать чистящее средство, воспользуйтесь пылесосом или мягкой щеткой.
- Нанесите чистящее средство. Используйте магазинное средство. Или попробуйте альтернативы — смесь белого уксуса с водой, цитрусовый раствор или даже увлажняющее мыло с теплой водой.
- Дважды протрите кожу салфеткой из микрофибры. Перед тем салфетку нужно немного увлажнить.
- Протрите кожу сухой тканью из микрофибры. Она должна впитать лишнюю влагу.
- Нанесите кондиционер для кожи. Чтобы предотвратить пятна и будущие повреждения, оставьте его примерно на 10 минут. Это позволит продукту глубоко проникать и питать кожу.
- Протрите кожу чистым полотенцем из микрофибры. Это необходимо, чтобы удалить излишки кондиционера.
- Дайте сиденьям высохнуть на воздухе. Для этого требуется по крайней мере час, чтобы кондиционер мог хорошо пропитать кожу.
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