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Як правильно доглядати за шкіряним салоном автомобіля — крок за кроком

15 серпня 2024 06:00
Святослав Мотюженко - Редактор
Як правильно чистити шкіряний салон авто — відповідь фахівців з автоклінінгу
Догляд за шкірою авто. Фото: toyotaofclermont.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Шкіра в салоні авто має стильний вигляд та практичне застосування, однак є недолік — пил і бруд можуть пошкодити її. Щоб цього не трапилося, дотримуйтесь порад фахівців з автоклінінгу.

Про це написав Sante Plus.

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Якщо автомобіль має чорні сидіння, їх рекомендується чистити 3-4 рази на рік, біла та інша світла шкіра вимагають щомісячного догляду.

Які матеріали знадобляться

  • Чисті серветки з мікрофібри.
  • Пилотяг або щітка з м’якою щетиною.
  • Вода
  • Засіб для чищення шкіри.
  • Кондиціонер для шкіри.
  • Зволожувальне мило (за бажанням).
  • Цитрусовий розчинник (за бажанням).
  • Білий оцет (за бажанням).

Як почистити шкіряний салон

Як правильно доглядати за шкіряним салоном автомобіля — крок за кроком - фото 1
Фото: toyotaofnorthcharlotte.com
  • Видаліть пил. Перш ніж використовувати засіб для чищення шкіри, скористайтеся пилотягом або м'якою щіткою.
  • Нанесіть засіб для чищення шкіри. Використовуйте магазинний засіб. Або спробуйте альтернативи — суміш білого оцту з водою, цитрусовий розчин або навіть зволожувальне мило з теплою водою.
  • Двічі протріть шкіру серветкою з мікрофібри. Перед тим серветку треба трохи зволожити.
  • Протріть шкіру сухою тканиною з мікрофібри. Вона має ввібрати зайву вологу.
  • Нанесіть кондиціонер для шкіри. Щоб запобігти плямам й майбутнім пошкодженням, залиште його приблизно на 10 хвилин. Це дозволить продукту глибоко проникати та живити шкіру.
  • Протріть шкіру чистий рушником з мікрофібри. Це потрібно, що видалити надлишки кондиціонера.
  • Дайте сидінням висохнути на повітрі. Для цього потрібна принаймні година, щоб кондиціонер міг гарно просочитися шкірою.

Раніше ми писали, як правильно та швидко почистити автомобільні диски. Також розповідали про п'ять забутих водіями корисних функцій авто.

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