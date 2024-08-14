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Як зробити засіб для чистки килимового покриття в авто — корисний лайфхак

14 серпня 2024 06:00
Святослав Мотюженко - Редактор
Як самотужки зробити дешевий засіб для чистки килимового покриття в авто
Чистка покриття. Фото: autobead.co.uk
Святослав Мотюженко - Редактор

Чистка килимового покриття від бруду та пилу дезінфікує салон автомобіля та забезпечу здоровіше середовище. До того ж регулярне прання килима дозволяє продовжити термін його служби.

Про це написав Sante Plus.

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Підготовка до чистки покриття

  • Зберіть усе видиме сміття (крихти та інші предмети).
  • Використовуйте пилотяг, щоб видалити пил та все, що не можете вловити руками.
  • Використовуйте повітряний компресор, щоб видаляти накопичений бруд із недоступних куточків салону та виштовхувати його до доступніших місць для очищення.

Приготуйте мийний засіб

Чотири столові ложки прального порошку, одну доза засобу для виведення плям, дві столові ложки рідкого прального засобу та одну чайну ложку ополіскувача ретельно перемішайте у відрі з теплою водою до однорідного розчину.

Як почистити килимове покриття

  • Перелийте мийний засіб у пляшку з розпилювачем.
  • Нанесіть засіб на килимове покриття.
  • Дайте розчину подіяти кілька хвилин, а потім продовжуйте чистити килим за допомогою пилотягу.
  • Дайте килиму повністю висохнути, щоб уникнути неприємних запахів вологи.

 

Як зробити засіб для чистки килимового покриття в авто — корисний лайфхак - фото 1
Фото: sarasotavacuum.com

Раніше ми писали, як позбутися неприємних запахів в салоні авто. Також розповідали, як правильно почистити шкіряне кермо автомобіля.

авто лайфхаки поради автомобіль як почистити килим

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