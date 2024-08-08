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Як правильно почистити шкіряне кермо автомобіля — покрокова інструкція

8 серпня 2024 06:00
Святослав Мотюженко - Редактор
Як швидко та правильно почистити шкіряне кермо автомобіля — корисні лайфхаки
Чистка керма. Фото: capitalone.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Якщо ви полюбляєте їсти та пити, не залишаючи автомобіля, то рано чи пізно стикнетеся з проблемою брудного та заплямованого керма. Дотримуйтесь порад досвідчених водіїв, як почистити шкіряне кермо та зберегти його блиск й довговічність.

Про це написав Sante Plus.

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Незалежно з якого матеріалу виготовлено кермо (натуральна, зерниста або штучна шкіра), воно потребує чистки.

Чому потрібно чистити кермо

  • Зношення та псування. Чим бруднішим залишається кермо, тим швидше воно зношується. Адже речовини, які осідають на шкірі, руйнують її.
  • Накопичення бактерій. Кермо найбільш уражена зона автомобіля, яка може поширювати шкідливі мікроби.
  • Погане зчеплення. Брудне та жирне кермо може поставити під загрозу безпеку на дорозі, адже воно слизьке, тому ним важко керувати.

Як часто чистити кермо

  • Раз на місяць. Якщо інколи їздите в далекі подорожі, перекушуючи за кермом або керуєте автомобілем у спеку.
  • Раз на тиждень. Якщо постійно їсте за кермом.

Як почистити кермо

  • Огляньте кермо. Переконайтеся, що немає зносу, який може зашкодити чищенню.
  • Заведіть машину. Щоб у разі необхідності можна було поворухнути кермом.
  • Розпиліть засіб для чищення шкіри на вологу тканину та обережно потріть кермо.
  • Для центральної частини керма використовуйте м’яку щітку, змочену в тому ж очиснику. Також потрібно очистити всі кути та логотип.
  • Витріть надлишки продукту сухою серветкою.
  • Нанесіть кондиціонер для шкіри або УФ-захисний засіб, щоб повернути шкірі життя та зберегти її блиск.
  • Можна побризкати антибактеріальним спреєм.

Раніше ми розповідали про три прості способи почистити багажник авто. Також писали, як швидко почистити килимки в авто за допомогою йоржика для унітаза.

авто лайфхаки поради автомобіль догляд

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