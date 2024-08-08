Як швидко та правильно почистити шкіряне кермо автомобіля — корисні лайфхаки

Як правильно почистити шкіряне кермо автомобіля — покрокова інструкція
8 серпня 2024 06:00
Чистка керма. Фото: capitalone.com
Якщо ви полюбляєте їсти та пити, не залишаючи автомобіля, то рано чи пізно стикнетеся з проблемою брудного та заплямованого керма. Дотримуйтесь порад досвідчених водіїв, як почистити шкіряне кермо та зберегти його блиск й довговічність.
Про це написав Sante Plus.
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Незалежно з якого матеріалу виготовлено кермо (натуральна, зерниста або штучна шкіра), воно потребує чистки.
Чому потрібно чистити кермо
- Зношення та псування. Чим бруднішим залишається кермо, тим швидше воно зношується. Адже речовини, які осідають на шкірі, руйнують її.
- Накопичення бактерій. Кермо найбільш уражена зона автомобіля, яка може поширювати шкідливі мікроби.
- Погане зчеплення. Брудне та жирне кермо може поставити під загрозу безпеку на дорозі, адже воно слизьке, тому ним важко керувати.
Як часто чистити кермо
- Раз на місяць. Якщо інколи їздите в далекі подорожі, перекушуючи за кермом або керуєте автомобілем у спеку.
- Раз на тиждень. Якщо постійно їсте за кермом.
Як почистити кермо
- Огляньте кермо. Переконайтеся, що немає зносу, який може зашкодити чищенню.
- Заведіть машину. Щоб у разі необхідності можна було поворухнути кермом.
- Розпиліть засіб для чищення шкіри на вологу тканину та обережно потріть кермо.
- Для центральної частини керма використовуйте м’яку щітку, змочену в тому ж очиснику. Також потрібно очистити всі кути та логотип.
- Витріть надлишки продукту сухою серветкою.
- Нанесіть кондиціонер для шкіри або УФ-захисний засіб, щоб повернути шкірі життя та зберегти її блиск.
- Можна побризкати антибактеріальним спреєм.
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