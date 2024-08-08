Як швидко та правильно почистити шкіряне кермо автомобіля — корисні лайфхаки

Чистка керма. Фото: capitalone.com

Якщо ви полюбляєте їсти та пити, не залишаючи автомобіля, то рано чи пізно стикнетеся з проблемою брудного та заплямованого керма. Дотримуйтесь порад досвідчених водіїв, як почистити шкіряне кермо та зберегти його блиск й довговічність.

Про це написав Sante Plus.

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Незалежно з якого матеріалу виготовлено кермо (натуральна, зерниста або штучна шкіра), воно потребує чистки.

Чому потрібно чистити кермо

Зношення та псування. Чим бруднішим залишається кермо, тим швидше воно зношується. Адже речовини, які осідають на шкірі, руйнують її.

Чим бруднішим залишається кермо, тим швидше воно зношується. Адже речовини, які осідають на шкірі, руйнують її. Накопичення бактерій. Кермо найбільш уражена зона автомобіля, яка може поширювати шкідливі мікроби.

Кермо найбільш уражена зона автомобіля, яка може поширювати шкідливі мікроби. Погане зчеплення. Брудне та жирне кермо може поставити під загрозу безпеку на дорозі, адже воно слизьке, тому ним важко керувати.

Як часто чистити кермо

Раз на місяць. Якщо інколи їздите в далекі подорожі, перекушуючи за кермом або керуєте автомобілем у спеку.

Якщо інколи їздите в далекі подорожі, перекушуючи за кермом або керуєте автомобілем у спеку. Раз на тиждень. Якщо постійно їсте за кермом.

Як почистити кермо

Огляньте кермо. Переконайтеся, що немає зносу, який може зашкодити чищенню.

Переконайтеся, що немає зносу, який може зашкодити чищенню. Заведіть машину. Щоб у разі необхідності можна було поворухнути кермом.

Щоб у разі необхідності можна було поворухнути кермом. Розпиліть засіб для чищення шкіри на вологу тканину та обережно потріть кермо.

шкіри на вологу тканину та обережно потріть кермо. Для центральної частини керма використовуйте м’яку щітку, змочену в тому ж очиснику. Також потрібно очистити всі кути та логотип.

використовуйте м’яку щітку, змочену в тому ж очиснику. Також потрібно очистити всі кути та логотип. Витріть надлишки продукту сухою серветкою.

продукту сухою серветкою. Нанесіть кондиціонер для шкіри або УФ-захисний засіб, щоб повернути шкірі життя та зберегти її блиск.

для шкіри або УФ-захисний засіб, щоб повернути шкірі життя та зберегти її блиск. Можна побризкати антибактеріальним спреєм.

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