Как быстро и правильно почистить кожаный руль автомобиля — полезные лайфхаки

Чистка руля. Фото: capitalone.com

Если вы любите есть и пить, не покидая автомобиля, то рано или поздно столкнетесь с проблемой грязного и запятнанного руля. Следуйте советам опытных водителей, как почистить кожаный руль и сохранить его блеск и долговечность.

Об этом написал Sante Plus.

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Независимо из какого материала изготовлен руль (натуральная, зернистая или искусственная кожа), он нуждается в чистке.

Почему нужно чистить руль

Износ и порча. Чем грязнее остается руль, тем быстрее он изнашивается. Ведь вещества, которые оседают на коже, разрушают ее.

Чем грязнее остается руль, тем быстрее он изнашивается. Ведь вещества, которые оседают на коже, разрушают ее. Накопление микробов. Руль — наиболее пораженная зона автомобиля, которая может распространять вредные микробы.

Руль — наиболее пораженная зона автомобиля, которая может распространять вредные микробы. Плохое сцепление. Грязный и жирный руль может поставить под угрозу безопасность на дороге, ведь он скользкий, поэтому им трудно управлять.

Как часто чистить руль

Раз в месяц. Если иногда ездите в дальние путешествия, перекусывая за рулем или управляете автомобилем в жару.

Если иногда ездите в дальние путешествия, перекусывая за рулем или управляете автомобилем в жару. Раз в неделю. Если постоянно едите за рулем.

Как почистить руль

Осмотрите руль. Убедитесь, что нет износа, который может повредить чистке.

Убедитесь, что нет износа, который может повредить чистке. Заведите машину. Чтобы в случае необходимости можно было пошевелить рулем.

Чтобы в случае необходимости можно было пошевелить рулем. Распылите чистящее средство на влажную ткань и осторожно протрите руль.

на влажную ткань и осторожно протрите руль. Для центральной части руля используйте мягкую щетку, смоченную в том же очистителе. Также необходимо очистить все углы и логотип.

используйте мягкую щетку, смоченную в том же очистителе. Также необходимо очистить все углы и логотип. Протрите излишки продукта сухой салфеткой.

продукта сухой салфеткой. Нанесите кондиционер для кожи или УФ-защитное средство, чтобы вернуть коже жизни и сохранить ее блеск.

для кожи или УФ-защитное средство, чтобы вернуть коже жизни и сохранить ее блеск. Можно побрызгать антибактериальным спреем.

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