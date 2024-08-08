Как быстро и правильно почистить кожаный руль автомобиля — полезные лайфхаки

Как правильно почистить кожаный руль автомобиля — пошаговая инструкция
8 августа 2024 06:00
Чистка руля. Фото: capitalone.com
Если вы любите есть и пить, не покидая автомобиля, то рано или поздно столкнетесь с проблемой грязного и запятнанного руля. Следуйте советам опытных водителей, как почистить кожаный руль и сохранить его блеск и долговечность.
Об этом написал Sante Plus.
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Независимо из какого материала изготовлен руль (натуральная, зернистая или искусственная кожа), он нуждается в чистке.
Почему нужно чистить руль
- Износ и порча. Чем грязнее остается руль, тем быстрее он изнашивается. Ведь вещества, которые оседают на коже, разрушают ее.
- Накопление микробов. Руль — наиболее пораженная зона автомобиля, которая может распространять вредные микробы.
- Плохое сцепление. Грязный и жирный руль может поставить под угрозу безопасность на дороге, ведь он скользкий, поэтому им трудно управлять.
Как часто чистить руль
- Раз в месяц. Если иногда ездите в дальние путешествия, перекусывая за рулем или управляете автомобилем в жару.
- Раз в неделю. Если постоянно едите за рулем.
Как почистить руль
- Осмотрите руль. Убедитесь, что нет износа, который может повредить чистке.
- Заведите машину. Чтобы в случае необходимости можно было пошевелить рулем.
- Распылите чистящее средство на влажную ткань и осторожно протрите руль.
- Для центральной части руля используйте мягкую щетку, смоченную в том же очистителе. Также необходимо очистить все углы и логотип.
- Протрите излишки продукта сухой салфеткой.
- Нанесите кондиционер для кожи или УФ-защитное средство, чтобы вернуть коже жизни и сохранить ее блеск.
- Можно побрызгать антибактериальным спреем.
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