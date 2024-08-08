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Как правильно почистить кожаный руль автомобиля — пошаговая инструкция

8 августа 2024 06:00
Святослав Мотюженко - Редактор
Как быстро и правильно почистить кожаный руль автомобиля — полезные лайфхаки
Чистка руля. Фото: capitalone.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Если вы любите есть и пить, не покидая автомобиля, то рано или поздно столкнетесь с проблемой грязного и запятнанного руля. Следуйте советам опытных водителей, как почистить кожаный руль и сохранить его блеск и долговечность.

Об этом написал Sante Plus.

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Независимо из какого материала изготовлен руль (натуральная, зернистая или искусственная кожа), он нуждается в чистке.

Почему нужно чистить руль

  • Износ и порча. Чем грязнее остается руль, тем быстрее он изнашивается. Ведь вещества, которые оседают на коже, разрушают ее.
  • Накопление микробов. Руль — наиболее пораженная зона автомобиля, которая может распространять вредные микробы.
  • Плохое сцепление. Грязный и жирный руль может поставить под угрозу безопасность на дороге, ведь он скользкий, поэтому им трудно управлять.

Как часто чистить руль

  • Раз в месяц. Если иногда ездите в дальние путешествия, перекусывая за рулем или управляете автомобилем в жару.
  • Раз в неделю. Если постоянно едите за рулем.

Как почистить руль

  • Осмотрите руль. Убедитесь, что нет износа, который может повредить чистке.
  • Заведите машину. Чтобы в случае необходимости можно было пошевелить рулем.
  • Распылите чистящее средство на влажную ткань и осторожно протрите руль.
  • Для центральной части руля используйте мягкую щетку, смоченную в том же очистителе. Также необходимо очистить все углы и логотип.
  • Протрите излишки продукта сухой салфеткой.
  • Нанесите кондиционер для кожи или УФ-защитное средство, чтобы вернуть коже жизни и сохранить ее блеск.
  • Можно побрызгать антибактериальным спреем.

Ранее мы рассказывали о трех простых способах почистить багажник авто. Также писали, как быстро почистить коврики в авто с помощью ершика для унитаза.

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06:19 Энергоатом готовится к зиме — отремонтируют еще два энергоблока АЭС до ноября

06:12 Семья погибшего во время путешествия к "Титанику" исследователя подала в суд и требует 50 млн дол.

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