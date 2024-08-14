Как самостоятельно сделать дешевое средство для чистки коврового покрытия в авто

Как сделать средство для чистки коврового покрытия в авто — полезный лайфхак
14 августа 2024 06:00
Чистка покрытия. Фото: autobead.co.uk
Чистка коврового покрытия от грязи и пыли дезинфицирует салон автомобиля и обеспечит здоровую среду. К тому же регулярная уборка ковра позволяет продлить срок его службы.
Об этом написал Sante Plus.
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Подготовка к чистке покрытия
- Соберите весь видимый мусор (крошки и другие предметы).
- Используйте пылесос, чтобы удалить пыль и все, что не можете уловить руками.
- Используйте воздушный компрессор, чтобы удалять накопившуюся грязь из недоступных уголков салона и выталкивать его в более доступные места для уборки.
Приготовьте моющее средство
Четыре столовых ложки стирального порошка, одну дозу пятновыводителя, две столовые ложки жидкого стирального средства и одну чайную ложку ополаскивателя тщательно перемешайте в ведре с теплой водой до однородного раствора.
Как почистить ковровое покрытие
- Перелейте моющее средство в бутылку с распылителем.
- Нанесите средство на ковровое покрытие.
- Дайте раствору подействовать несколько минут, а затем продолжайте чистить ковер с помощью пылесоса.
- Дайте ковру полностью высохнуть, чтобы избежать неприятных запахов влаги.
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