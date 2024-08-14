Как самостоятельно сделать дешевое средство для чистки коврового покрытия в авто

Чистка покрытия. Фото: autobead.co.uk

Чистка коврового покрытия от грязи и пыли дезинфицирует салон автомобиля и обеспечит здоровую среду. К тому же регулярная уборка ковра позволяет продлить срок его службы.

Об этом написал Sante Plus.

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Подготовка к чистке покрытия

Соберите весь видимый мусор (крошки и другие предметы).

Используйте пылесос, чтобы удалить пыль и все, что не можете уловить руками.

Используйте воздушный компрессор, чтобы удалять накопившуюся грязь из недоступных уголков салона и выталкивать его в более доступные места для уборки.

Приготовьте моющее средство

Четыре столовых ложки стирального порошка, одну дозу пятновыводителя, две столовые ложки жидкого стирального средства и одну чайную ложку ополаскивателя тщательно перемешайте в ведре с теплой водой до однородного раствора.

Как почистить ковровое покрытие

Перелейте моющее средство в бутылку с распылителем.

Нанесите средство на ковровое покрытие.

Дайте раствору подействовать несколько минут, а затем продолжайте чистить ковер с помощью пылесоса.

Дайте ковру полностью высохнуть, чтобы избежать неприятных запахов влаги.

Фото: sarasotavacuum.com

Ранее мы писали, как избавиться от неприятных запахов в салоне авто. Также рассказывали, как правильно почистить кожаный руль автомобиля.