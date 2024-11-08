Як продовжити термін придатності пального у бензобаку взимку

Заливка стабілізатора в бензобак. Фото: autozone.com

Багато водіїв прагнуть не водити автомобіль взимку, залишаючи його щонайменше на три місяці в гаражі, або на критій стоянці. Але в період застою псується бензин, який може втратити свою здатність до згоряння лише за місяць.

Про це написав Carfast.

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Термін зберігання пального

Звичайний бензин — від трьох до шести місяців.

— від трьох до шести місяців. Преміум або високооктанове пальне — близько дев'яти місяців.

— близько дев'яти місяців. Дизель — до року.

— до року. Органічний етанол — від одного до трьох місяців.

Як визначити вік пального

На нафтопереробному заводі пальне може зберігатися невизначений термін перед транспортуванням — від кількох днів до кількох тижнів. На АЗС пальне може перебувати залежно від завантаженості конкретної станції. Отже, поки воно потрапить до бака авто, може минути щонайменше місяць.

Як псується бензин

З часом у пального змінюються хімічні властивості. У підсумку двигун не може правильно обробляти пальне.

Зіпсоване пальне матиме темніший або мутніший вигляд. Воно поширюватиме кислий або неприємний запах, не характерний для нормального пального.

Про те, що бензин зіпсувався, може сигналізувати індикатор "перевірте двигун" (Check Engine). Якщо автомобіль працює нормально, а в моторі є олива, цей сигнал міг бути викликаний неправильним згорянням бензину.

Якщо пальне зіпсувалося, починаються проблеми в роботі автомобіля: відмова запуску, утруднене запалювання, нерівномірний холостий хід або втрата потужності під час руху, особливо при прискоренні.

Зрозуміло, що зіпсоване пальне слід негайно видалити з бака. Поганий бензин може пошкодити внутрішні компоненти двигуна. Якщо залишити його на тривалий час, ремонт може обійтися дорого.

Як зберегти бензин свіжим

Водити авто. Намагайтеся їздити хоч на коротку відстань кілька разів на тиждень. Це запобігатиме застою пального та змусить вас заправлятися свіжим бензином принаймні раз-два на місяць.

Намагайтеся їздити хоч на коротку відстань кілька разів на тиждень. Це запобігатиме застою пального та змусить вас заправлятися свіжим бензином принаймні раз-два на місяць. Повний бак. Це залишить менше місця для вологи, яка може викликати забруднення водою й подальшу корозію. Також повний бак обмежує кількість кисню, у який бензин схильний випаровуватися.

Це залишить менше місця для вологи, яка може викликати забруднення водою й подальшу корозію. Також повний бак обмежує кількість кисню, у який бензин схильний випаровуватися. Стабілізатор пального. Ця добавка бореться з розкладанням пального та зберігає бензин довше. Перш ніж додати стабілізатор, переконайтеся, що автомобіль працює на майже порожньому баку. Потім влийте рекомендовану кількість добавки в бензобак. Після цього заповніть бак бензином (без етанолу). Запустіть автомобіль та дайте йому попрацювати щонайменше п'яти хвилин, щоб стабілізатор поширився по баку.

Раніше експерти назвали три нерозумні та небезпечні методи економії пального. Також з'ясувалося, на якій швидкості автомобіль споживає найменше пального.