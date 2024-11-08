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Какой срок годности топлива в бензобаке и как его продлить

8 ноября 2024 09:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Как продлить срок годности топлива в бензобаке зимой
Заливка стабилизатора в бензобак. Фото: autozone.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Многие водители стараются не водить автомобиль зимой, оставляя его по меньшей мере на три месяца в гараже или крытой стоянке. Но в период застоя портится бензин, который может потерять свою способность к сгоранию всего за месяц.

Об этом написал Carfast.

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Срок хранения топлива

  • Обычный бензин — от трех до шести месяцев.
  • Премиум или высокооктановое топливо — около девяти месяцев.
  • Дизель — до года.
  • Органический этанол — от одного до трех месяцев.

Как определить возраст топлива

На нефтеперерабатывающем заводе топливо может сохраняться неопределенный срок перед транспортировкой — от нескольких дней до нескольких недель. На АЗС топливо может находиться в зависимости от загруженности конкретной станции. Итак, пока оно попадет в бак авто, может пройти минимум месяц.

Как портится бензин

Со временем у топлива изменяются химические свойства. В результате двигатель не может правильно обрабатывать топливо.

Испорченное топливо будет выглядеть темнее или мутнее. Он будет распространять кислый или неприятный запах, не характерный для нормального горючего.

О том, что бензин испортился, может сигнализировать индикатор "проверьте двигатель" (Check Engine). Если автомобиль работает нормально, а в моторе есть масло, этот сигнал мог быть вызван неправильным сгоранием бензина.

Если топливо испортилось, начинаются проблемы в работе автомобиля: отказ запуска, затрудненное зажигание, неравномерный холостой ход или утрата мощности во время движения, особенно при ускорении.

Понятно, что испорченное топливо следует немедленно удалить из бака. Плохой бензин может повредить внутренние компоненты двигателя. Если оставить его на длительное время ремонт может обойтись дорого.

Как сохранить бензин свежим

  • Водить авто. Старайтесь ездить хоть на короткое расстояние несколько раз в неделю. Это будет предотвращать застой топлива и заставит вас заправляться свежим бензином по крайней мере раз-два в месяц.
  • Полный бак. Это оставит меньше места для влаги, которая может вызвать загрязнение водой и последующую коррозию. Также полный бак ограничивает количество кислорода, в который бензин склонен улетучиваться.
  • Стабилизатор топлива. Эта добавка борется с разложением топлива и сохраняет бензин дольше. Прежде чем добавить стабилизатор, убедитесь, что автомобиль работает на почти пустом баке. Затем влейте рекомендуемое количество добавки в бензобак. После этого заполните бак бензином (без этанола). Запустите автомобиль и дайте ему поработать минимум пять минут, чтобы стабилизатор распространился по баку.

Ранее эксперты назвали три неразумных и опасных метода экономии топлива. Также выяснилось, на какой скорости автомобиль потребляет меньше топлива.

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