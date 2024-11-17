Заливають спирт у бак авто — чому це роблять досвідчені водії

Боротьба з водою в паливній системі. Фото: tyreonlineservices.com

Вода у паливному баку може стати причиною серйозних проблем із двигуном. Сучасні автомобілі мають відповідний захист, проте водіям важливо знати, як запобігти цьому ризику.

Про це написав Dexpens.

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Вода може потрапити до бака як конденсат разом з повітрям під час заправки авто паливом.

При цьому гострота майбутніх проблем залежить від пори року. Влітку від води шкоди не буде. Зазвичай вона відстоюється на дні, а потім поступово всмоктується та згорає в циліндрах.

Під час зимового періоду вода збирається на дні, але вже у вигляді льоду, який, за своїм розміром, не проходить до паливозабірника. Вода, яка вдень розтоплюється, а вночі замерзає закорковує прохідні отвори.

Саме тому автомобілісти поспішають позбутись води до того, як наступлять зимові холоди.

Як позбутися води

При додаванні спирту до бензобака, вода з ним змішується. Такий розчин замерзає лише за досить низьких температур. Тому восени, до того як прийдуть перші заморозки, перед заправкою варто налити у бак приблизно 300 мл спирту. Таким чином водій запобігає замерзанню води та утворенню закорковування в паливній системі.

Також спирт, змішавшись з водою, робить її наближеною по густині до бензину. А це, своєю чергою, дозволяє уникнути розшаровування.

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