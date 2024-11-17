Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Навіщо досвідчені водії восени заливають спирт у бак авто arrow

Навіщо досвідчені водії восени заливають спирт у бак авто

17 листопада 2024 12:30
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Заливають спирт у бак авто — чому це роблять досвідчені водії
Боротьба з водою в паливній системі. Фото: tyreonlineservices.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Вода у паливному баку може стати причиною серйозних проблем із двигуном. Сучасні автомобілі мають відповідний захист, проте водіям важливо знати, як запобігти цьому ризику.

Про це написав Dexpens.

Читайте також:

Як вода потрапляє в бак та чим загрожує

Вода може потрапити до бака як конденсат разом з повітрям під час заправки авто паливом.

При цьому гострота майбутніх проблем залежить від пори року. Влітку від води шкоди не буде. Зазвичай вона відстоюється на дні, а потім поступово всмоктується та згорає в циліндрах.

Під час зимового періоду вода збирається на дні, але вже у вигляді льоду, який, за своїм розміром, не проходить до паливозабірника. Вода, яка вдень розтоплюється, а вночі замерзає закорковує прохідні отвори.

Саме тому автомобілісти поспішають позбутись води до того, як наступлять зимові холоди.

Як позбутися води

При додаванні спирту до бензобака, вода з ним змішується. Такий розчин замерзає лише за досить низьких температур. Тому восени, до того як прийдуть перші заморозки, перед заправкою варто налити у бак приблизно 300 мл спирту. Таким чином водій запобігає замерзанню води та утворенню закорковування в паливній системі.

Також спирт, змішавшись з водою, робить її наближеною по густині до бензину. А це, своєю чергою, дозволяє уникнути розшаровування.

Раніше ми писали про маловідомий метод позбутися запотівання вікон в авто. Також експерти розповіли, як подовжити термін придатності пального у бензобаку взимку.

бензин авто вода лайфхаки поради автомобіль водії

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:56 В Польщі склали присягу бійці "Українського легіону"

12:50 Удар дронами по Миколаєву — з'явилися кадри наслідків

12:47 В яких супермаркетах найдешевші овочі — свіжі ціни на продукти

12:31 Ще трішки тепла — Діденко дала прогноз погоди на завтра

12:30 Сибіга різко прокоментував масштабний ракетний обстріл України

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12:29 Жителька Харківщини працювала на окупантів — що вирішив суд

12:05 Міськрада у Фастові списала закинуте укриття — що вирішив суд

12:00 На Одещині загинуло двоє людей через ракетну атаку росіян

12:00 Що мусять вказати в ТЦК у протоколі про порушення правил обліку

11:48 На Одещині знайшли тіло людини в Дністровському лимані

12:56 В Польщі склали присягу бійці "Українського легіону"

12:50 Удар дронами по Миколаєву — з'явилися кадри наслідків

12:47 В яких супермаркетах найдешевші овочі — свіжі ціни на продукти

12:31 Ще трішки тепла — Діденко дала прогноз погоди на завтра

12:30 Сибіга різко прокоментував масштабний ракетний обстріл України

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12:29 Жителька Харківщини працювала на окупантів — що вирішив суд

12:05 Міськрада у Фастові списала закинуте укриття — що вирішив суд

12:00 На Одещині загинуло двоє людей через ракетну атаку росіян

12:00 Що мусять вказати в ТЦК у протоколі про порушення правил обліку

11:48 На Одещині знайшли тіло людини в Дністровському лимані

Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Text

17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Text

12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку