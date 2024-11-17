Заливають спирт у бак авто — чому це роблять досвідчені водії

Навіщо досвідчені водії восени заливають спирт у бак авто
Вода у паливному баку може стати причиною серйозних проблем із двигуном. Сучасні автомобілі мають відповідний захист, проте водіям важливо знати, як запобігти цьому ризику.
Про це написав Dexpens.
Як вода потрапляє в бак та чим загрожує
Вода може потрапити до бака як конденсат разом з повітрям під час заправки авто паливом.
При цьому гострота майбутніх проблем залежить від пори року. Влітку від води шкоди не буде. Зазвичай вона відстоюється на дні, а потім поступово всмоктується та згорає в циліндрах.
Під час зимового періоду вода збирається на дні, але вже у вигляді льоду, який, за своїм розміром, не проходить до паливозабірника. Вода, яка вдень розтоплюється, а вночі замерзає закорковує прохідні отвори.
Саме тому автомобілісти поспішають позбутись води до того, як наступлять зимові холоди.
Як позбутися води
При додаванні спирту до бензобака, вода з ним змішується. Такий розчин замерзає лише за досить низьких температур. Тому восени, до того як прийдуть перші заморозки, перед заправкою варто налити у бак приблизно 300 мл спирту. Таким чином водій запобігає замерзанню води та утворенню закорковування в паливній системі.
Також спирт, змішавшись з водою, робить її наближеною по густині до бензину. А це, своєю чергою, дозволяє уникнути розшаровування.
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