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Маловідомий метод позбутися запотівання вікон в авто

11 листопада 2024 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Маловідомий трюк водіїв — ефективний спосіб проти запотівання вікон в авто
Запотівання скла. Фото: sentryglassinc.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Восени та взимку проблема запотівання вікон автомобіля стає особливо актуальною. Більшість водіїв не знають один бюджетний метод, який допомагає уникнути конденсату.

Про це написала Avtosota.

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Запотівання вікон в автомобілі — це звичайна проблема, яка виникає в усіх водіїв. Коли температура в машині вища, ніж зовні, волога в повітрі конденсується на холодному склі.

Якщо в авто немає проблем з ущільнювачами дверей або вікон, з вентиляцією та в салоні відсутні джерела надмірної вологи, для боротьби за прозоре скло варто використати спеціальні засоби.

  • Вибір засобу. Можна купити в автомагазині дорогий антидощ, а можна скористатися порадою досвідчених водіїв та використати будь-яку дешеву піну для гоління.
  • Підготовка. У салоні не має бути жодних джерел надмірної вологи (мокрі ганчірки, наприклад). Бажано провітрити салон та прогріти його, щоб забрати зайву вологість. Рекомендується ретельно вимити та висушити поверхню скла, щоб засіб ліг рівно та забезпечив максимальний захист.
  • Використання засобу. Нанести невелику кількість піни для гоління на чисту тканину та рівномірно розподілити її по внутрішньому боці скла. Коли засіб підсохне, видалити розводи сухим рушником або паперовою серветкою. Утвориться покриття, яке запобігає осіданню вологи та утворенню конденсату на поверхні. Процедуру варто періодично повторювати, позаяк покриття з часом втрачає свої властивості.

Раніше ми писали, як повернути 100% прозорість лобовому склу авто. Також розповідали, як самотужки швидко позбутися дрібних подряпин на лобовому склі.

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