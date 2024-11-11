Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Малоизвестный метод избавиться от запотевания окон в авто arrow

Малоизвестный метод избавиться от запотевания окон в авто

11 ноября 2024 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Малоизвестный трюк водителей — эффективный способ против запотевания окон в авто
Запотевание стекла. Фото: sentryglassinc.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Осенью и зимой проблема запотевания окон автомобиля становится особенно актуальной. Большинство водителей не знают один бюджетный метод, помогающий избежать конденсата.

Об этом написала Avtosota.

Читайте также:

Запотевание окон в автомобиле — это обычная проблема, возникающая у всех водителей. Когда температура в машине выше, чем снаружи, влага в воздухе конденсируется на холодном стекле.

Если у авто нет проблем с уплотнителями дверей или окон, с вентиляцией и в салоне отсутствуют источники чрезмерной влаги, для борьбы за прозрачные стекла следует использовать специальные средства.

  • Выбор средства. Можно купить в автомагазине дорогой антидождь, а можно воспользоваться советом опытных водителей и использовать любую дешевую пену для бритья.
  • Подготовка. В салоне не должно быть никаких источников чрезмерной влаги (мокрые тряпки, например). Желательно проветрить салон и прогреть его, чтобы убрать лишнюю влажность. Рекомендуется тщательно вымыть и высушить поверхность стекла, чтобы средство легло ровно и обеспечило максимальную защиту.
  • Использование средства. Нанести небольшое количество пены для бритья на чистую ткань и равномерно распределить ее по внутренней стороне стекла. Когда средство подсохнет, удалить разводы сухим полотенцем или бумажной салфеткой. Образуется покрытие, предотвращающее оседание влаги и образование конденсата на поверхности. Процедуру следует периодически повторять, так как покрытие со временем теряет свои свойства.

Ранее мы писали, как вернуть 100% прозрачность лобовому стеклу авто. Также рассказывали, как самостоятельно быстро избавиться от мелких царапин на лобовом стекле.

действенные лайфхаки советы лайфхаки автомобиль полезные советы авто

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:30 Возвращают ли право на авто после обновления данных в ТЦК

06:30 В Украине упали цены на пшеницу — сколько стоит зерно

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

06:22 ТЦК стучится в дверь — адвокат ответила, нужно ли открывать

06:10 Кто получает пенсию более 8 тыс. грн в Украине

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:01 Клиенты Ощадбанка не могут вернуть украденные деньги

06:00 Два года свободы — Украина вспоминает возвращение Херсона

05:50 Гривна укрепилась на валютном рынке — курс НБУ на понедельник

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

05:37 Пенсии до 100 тыс. грн не будет — почему урежут выплаты силовикам

06:30 Возвращают ли право на авто после обновления данных в ТЦК

06:30 В Украине упали цены на пшеницу — сколько стоит зерно

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

06:22 ТЦК стучится в дверь — адвокат ответила, нужно ли открывать

06:10 Кто получает пенсию более 8 тыс. грн в Украине

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:01 Клиенты Ощадбанка не могут вернуть украденные деньги

06:00 Два года свободы — Украина вспоминает возвращение Херсона

05:50 Гривна укрепилась на валютном рынке — курс НБУ на понедельник

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

05:37 Пенсии до 100 тыс. грн не будет — почему урежут выплаты силовикам

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

Text

12:35 Давление на Конгресс США срывает поддержку для Украины, — Мурский

9 ноября 2024
Text

21:45 Мэр Николаева ответил, для чего Путин накапливал ракеты

Text

19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

Text

14:48 Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

8 ноября 2024
Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили