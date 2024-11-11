Малоизвестный трюк водителей — эффективный способ против запотевания окон в авто

Запотевание стекла. Фото: sentryglassinc.com

Осенью и зимой проблема запотевания окон автомобиля становится особенно актуальной. Большинство водителей не знают один бюджетный метод, помогающий избежать конденсата.

Об этом написала Avtosota.

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Запотевание окон в автомобиле — это обычная проблема, возникающая у всех водителей. Когда температура в машине выше, чем снаружи, влага в воздухе конденсируется на холодном стекле.

Если у авто нет проблем с уплотнителями дверей или окон, с вентиляцией и в салоне отсутствуют источники чрезмерной влаги, для борьбы за прозрачные стекла следует использовать специальные средства.

Выбор средства. Можно купить в автомагазине дорогой антидождь, а можно воспользоваться советом опытных водителей и использовать любую дешевую пену для бритья.

Можно купить в автомагазине дорогой антидождь, а можно воспользоваться советом опытных водителей и использовать любую дешевую пену для бритья. Подготовка. В салоне не должно быть никаких источников чрезмерной влаги (мокрые тряпки, например). Желательно проветрить салон и прогреть его, чтобы убрать лишнюю влажность. Рекомендуется тщательно вымыть и высушить поверхность стекла, чтобы средство легло ровно и обеспечило максимальную защиту.

В салоне не должно быть никаких источников чрезмерной влаги (мокрые тряпки, например). Желательно проветрить салон и прогреть его, чтобы убрать лишнюю влажность. Рекомендуется тщательно вымыть и высушить поверхность стекла, чтобы средство легло ровно и обеспечило максимальную защиту. Использование средства. Нанести небольшое количество пены для бритья на чистую ткань и равномерно распределить ее по внутренней стороне стекла. Когда средство подсохнет, удалить разводы сухим полотенцем или бумажной салфеткой. Образуется покрытие, предотвращающее оседание влаги и образование конденсата на поверхности. Процедуру следует периодически повторять, так как покрытие со временем теряет свои свойства.

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