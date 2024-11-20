Чому водієві варто відкривати двері авто лише правою рукою

Чому двері авто завжди потрібно відкривати правою рукою
Водіям важливо дбати про безпеку при виході з автомобіля. Велосипедисти, мотоциклісти, пішоходи та інші авто — всі вони наче збираються поруч в ту саму мить, коли вам потрібно вийти з машини.
Саме тому в Нідерландах придумали абсолютно правильну концепцію — відкривати двері авто лише правою рукою, написав Telegrafi.
Коли ви хочете вийти з водійського місця автомобіля, не відкривайте двері лівою рукою, як це робили завжди. Зробіть це правицею.
Адже цей простий рух змусить повернутися всім тілом, та побачити, чи не рухається хтось ззаду у попутному напрямку поруч з вашим авто.
Це дозволить уникнути непотрібного травмування внаслідок зіткнення з іншим транспортним засобом або пішоходом.
Зрозуміло, що, виходячи з пасажирського місця праворуч, потрібно відкривати двері навпаки — лівою рукою.
Раніше ми писали, навіщо досвідчені водії восени заливають спирт у бак авто. Також писали, як позбутися стійкого запаху тютюну в автомобілі.
Читайте Новини.LIVE!