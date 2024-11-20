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Чому двері авто завжди потрібно відкривати правою рукою

20 листопада 2024 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Чому водієві варто відкривати двері авто лише правою рукою
Водій відкриває двері правою рукою. Фото: dailyhive.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Водіям важливо дбати про безпеку при виході з автомобіля. Велосипедисти, мотоциклісти, пішоходи та інші авто — всі вони наче збираються поруч в ту саму мить, коли вам потрібно вийти з машини.

Саме тому в Нідерландах придумали абсолютно правильну концепцію — відкривати двері авто лише правою рукою, написав Telegrafi.

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Коли ви хочете вийти з водійського місця автомобіля, не відкривайте двері лівою рукою, як це робили завжди. Зробіть це правицею.

Адже цей простий рух змусить повернутися всім тілом, та побачити, чи не рухається хтось ззаду у попутному напрямку поруч з вашим авто.

Це дозволить уникнути непотрібного травмування внаслідок зіткнення з іншим транспортним засобом або пішоходом.

 

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Чому двері авто завжди потрібно відкривати правою рукою - фото 2
Не відкривайте двері авто лівою рукою. Обидва фото: motorbiscuit.com
Чому двері авто завжди потрібно відкривати правою рукою - фото 3
Відкривайте двері авто правою рукою. Фото: telegrafi.com

Зрозуміло, що, виходячи з пасажирського місця праворуч, потрібно відкривати двері навпаки — лівою рукою.

Раніше ми писали, навіщо досвідчені водії восени заливають спирт у бак авто. Також писали, як позбутися стійкого запаху тютюну в автомобілі.

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