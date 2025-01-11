Штрафи за непідсвічені номерні знаки — що потрібно знати водіям

Авто в темну пору доби. Фото: hmarochos.kiev.ua

Номерний знак автомобіля є ключовим елементом його ідентифікації, який підтверджує як легальність транспортного засобу на дорозі, так і можливість визначення його власника. Усі автомобілі, що беруть участь у дорожньому русі, зобов’язані мати правильно оформлені номери, які повинні бути видимими в будь-який час доби.

Коли та як водій може отримати штраф за номер-невидимку.

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Яка сума штрафу

Керування автомобілем з неосвітленим номерним знаком у темний час доби розглядається як порушення правил дорожнього руху. Згідно зі ч. 1 ст. 121-3 КУпАП), за це передбачений штраф у розмірі 1190 грн (70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Коли накладається стягнення

Освітлення номерних знаків є обов’язковим не лише під час темряви; водії повинні забезпечити належне освітлення й в умовах недостатньої видимості, таких як туман, дощ або снігопад. Відповідно до пункту 2.9 Правил дорожнього руху, водій зобов’язаний забезпечити видимість номерного знаку за будь-яких умов — як вдень, так й вночі.

Як уникнути штрафу

Накладення штрафу можливо лише у випадку, якщо буде доведено свідому провину водія. Якщо водій не знав про несправність освітлення номерного знаку, він не може бути притягнутий до відповідальності.

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