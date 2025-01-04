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Який штраф за миття автомобіля біля дому

4 січня 2025 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Штрафи за миття автомобіля біля дому — що потрібно знати водіям
Миття авто у дворі. Фото: endurancewarranty.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Миття автомобіля є рутиною для багатьох автомобілістів, але не у Франції. Українцям варто знати, що в цій країні мийка машин регулюється надзвичайно суворими правилами та обкладається космічними штрафами, щоб уникнути екологічної шкоди.

Про це повідомив Lʼautomobiliste.

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З 1979 року у Франції заборонено мити автомобіль на вулиці, яка виходить на дорогу загального користування, навіть якщо транспортний засіб стоїть прямо перед вашим будинком. Цей захід спрямований на захист міського середовища та запобігання забрудненню води. Порушникам загрожує штраф до 450 євро (понад 19 500 грн).

Стягнення за наслідки

Ситуація може стати набагато серйознішою, якщо вода, що використовується для миття, містить забруднювальні продукти, такі як моторне мастило або певні мийні засоби. У цьому разі покарання передбачає до двох років ув’язнення та штраф у розмірі 75 000 євро (3 254 745 грн).

Ці закони показують, наскільки французька влада прагне зберегти міське середовище та водні ресурси. Вони також закликають автомобілістів бути відповідальнішими під час миття своїх транспортних засобів.

Раніше ми писали, який штраф за брудне лобове скло автомобіля. Також повідомляли, де водіям можна не користуватися пасками безпеки.

Франція авто штраф штрафи автомобіль екологія забруднення

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