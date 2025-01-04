Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Какой штраф за мойку автомобиля возле дома arrow

Какой штраф за мойку автомобиля возле дома

4 января 2025 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Штрафы за мойку автомобиля возле дома — что нужно знать водителям
Мойка авто во дворе. Фото: endurancewarranty.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Мойка автомобиля является рутиной для многих автомобилистов, но не во Франции. Украинцам стоит знать, что в этой стране мойка машин регулируется чрезвычайно строгими правилами и облагается космическими штрафами, чтобы избежать экологического ущерба.

Об этом сообщил Lʼautomobiliste.

Читайте также:

Обычный штраф

С 1979 года во Франции запрещено мыть автомобиль на улице, которая выходит на дорогу общего пользования, даже если транспортное средство стоит прямо перед вашим домом. Эта мера направлена на защиту городской среды и предотвращение загрязнения воды. Нарушителям грозит штраф до 450 евро (более 19 500 грн).

Взыскание за последствия

Ситуация может стать намного серьезнее, если вода, используемая для мытья, содержит загрязняющие продукты, такие как моторное масло или определенные моющие средства. В этом случае наказание предусматривает до двух лет заключения и штраф в размере 75 000 евро (3 254 745 грн).

Эти законы показывают, насколько французские власти стремятся сохранить городскую среду и водные ресурсы. Они также призывают автомобилистов быть более ответственными во время мытья своих транспортных средств.

Ранее мы писали, какой штраф за грязное лобовое стекло автомобиля. Также сообщали, что водителям можно не пользоваться ремнями безопасности.

 

 

 

Франция авто штраф штрафы автомобиль экология загрязнение

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:32 Проник в Беларусь и слил блокпосты ВСУ — наказал ли суд юношу

00:41 В Украине упростили торговлю подержанными автомобилями

00:30 Мобилизация осужденного за тяжкое преступление — когда возможно

00:22 Забарный показал, почему его называют машиной — видео

00:01 Из-за обстрела Чернигова погиб известный доцент-филолог

3 января 2025

23:49 ИИ показал, как будет выглядеть Бахмут после восстановления

23:35 Объявлена опасность — какую погоду ждать завтра во Львове

23:33 Мобилизованный подал иск на ТЦК и через суд отменил свой призыв

23:25 Динамо отказалось брать на тренировочный сбор своего таланта

23:23 В Киеве прогремели взрывы на фоне атаки дронов

01:32 Проник в Беларусь и слил блокпосты ВСУ — наказал ли суд юношу

00:41 В Украине упростили торговлю подержанными автомобилями

00:30 Мобилизация осужденного за тяжкое преступление — когда возможно

00:22 Забарный показал, почему его называют машиной — видео

00:01 Из-за обстрела Чернигова погиб известный доцент-филолог

3 января 2025

23:49 ИИ показал, как будет выглядеть Бахмут после восстановления

23:35 Объявлена опасность — какую погоду ждать завтра во Львове

23:33 Мобилизованный подал иск на ТЦК и через суд отменил свой призыв

23:25 Динамо отказалось брать на тренировочный сбор своего таланта

23:23 В Киеве прогремели взрывы на фоне атаки дронов

Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

06:02 Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года

Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году