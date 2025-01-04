Штрафы за мойку автомобиля возле дома — что нужно знать водителям

Мойка авто во дворе. Фото: endurancewarranty.com

Мойка автомобиля является рутиной для многих автомобилистов, но не во Франции. Украинцам стоит знать, что в этой стране мойка машин регулируется чрезвычайно строгими правилами и облагается космическими штрафами, чтобы избежать экологического ущерба.

Об этом сообщил Lʼautomobiliste.

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Обычный штраф

С 1979 года во Франции запрещено мыть автомобиль на улице, которая выходит на дорогу общего пользования, даже если транспортное средство стоит прямо перед вашим домом. Эта мера направлена на защиту городской среды и предотвращение загрязнения воды. Нарушителям грозит штраф до 450 евро (более 19 500 грн).

Взыскание за последствия

Ситуация может стать намного серьезнее, если вода, используемая для мытья, содержит загрязняющие продукты, такие как моторное масло или определенные моющие средства. В этом случае наказание предусматривает до двух лет заключения и штраф в размере 75 000 евро (3 254 745 грн).

Эти законы показывают, насколько французские власти стремятся сохранить городскую среду и водные ресурсы. Они также призывают автомобилистов быть более ответственными во время мытья своих транспортных средств.

Ранее мы писали, какой штраф за грязное лобовое стекло автомобиля. Также сообщали, что водителям можно не пользоваться ремнями безопасности.