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Як в Україні дізнатися регіон реєстрації авто за номером — повний перелік

8 квітня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Як визначити регіон реєстрації авто за номером в Україні — таблиця
Українські автомобільні номери. Фото: vsn.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В Україні існує велике розмаїття автомобільних номерних знаків: від номерів ще радянського зразка до окремих знаків для електромобілів. Розбираємося з основними маркуваннями на машинах, які рухаються українськими дорогами.

Сьогодні в Україні автомобільні номери випускаються відповідно до стандарту ДСТУ 4278:2012.

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Що означають літери на номерах

У 2018 році Міністерство юстиції затвердило держстандарт на номери для легкового транспорту. Ці зміни доповнили чинний ДСТУ. Тепер автомобільні знаки Києва позначаються літерами КА разом із раніше затвердженими АА. А номери з Криму позначаються КК.

Перший символ в автономерах областей України замінили іншою літерою. "А" поміняли на "К", "В" — на "Н", а "С" — на "І".

Раніше позначення "І" діяло тільки в Києві, Полтаві та їхніх областях. Сьогодні цю літеру можна побачити на знаках Черкас, Чернігова, Севастополя, Чернівців та їхніх областей.

Розібратися з цим допоможе лише таблиця.

Як в Україні дізнатися регіон реєстрації авто за номером — повний перелік - фото 1
Як в Україні дізнатися регіон реєстрації авто за номером — повний перелік - фото 2
Як в Україні дізнатися регіон реєстрації авто за номером — повний перелік - фото 3
 

Як в Україні дізнатися регіон реєстрації авто за номером — повний перелік - фото 4
Джерело: Апостроф

Раніше ми писали про ціни на найпопулярніші номерні знаки на авто в Україні. Також повідомляли про можливість онлайн-бронювання автономерів.

держреєстрація
авто
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автомобіль

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