Как определить регион регистрации авто по номеру в Украине — таблица

Как в Украине узнать регион регистрации авто по номеру — полный перечень
В Украине существует большое разнообразие автомобильных номерных знаков: от номеров советского образца до отдельных знаков для электромобилей. Разбираемся с основными маркировками на машинах, которые двигаются по украинским дорогам.
Сегодня в Украине автомобильные номера выпускаются в соответствии со стандартом ДСТУ 4278:2012.
Что означают буквы на номерах
В 2018 году Министерство юстиции утвердило госстандарт на номера для легкового транспорта. Эти изменения дополнили действующий ДСТУ. Теперь автомобильные знаки Киева обозначаются буквами КА вместе с ранее утвержденными АА. А номера из Крыма обозначаются УК.
Первый символ в автономерах областей Украины был заменен другой буквой. "А" поменяли на "К", "В" - на "Н", а "С" - на "І".
Ранее обозначение "I" действовало только в Киеве, Полтаве и их областях. Сегодня эту букву можно увидеть на знаках Черкасс, Чернигова, Севастополя, Черновцов и их областей.
Разобраться с этим поможет только таблица.
Ранее мы писали о ценах на самые популярные номерные знаки на авто в Украине. Также сообщалось о возможности онлайн-бронирования автономеров.
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