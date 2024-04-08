Как определить регион регистрации авто по номеру в Украине — таблица

Украинские автономера. Фото: vsn.ua

В Украине существует большое разнообразие автомобильных номерных знаков: от номеров советского образца до отдельных знаков для электромобилей. Разбираемся с основными маркировками на машинах, которые двигаются по украинским дорогам.

Сегодня в Украине автомобильные номера выпускаются в соответствии со стандартом ДСТУ 4278:2012.

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Что означают буквы на номерах

В 2018 году Министерство юстиции утвердило госстандарт на номера для легкового транспорта. Эти изменения дополнили действующий ДСТУ. Теперь автомобильные знаки Киева обозначаются буквами КА вместе с ранее утвержденными АА. А номера из Крыма обозначаются УК.

Первый символ в автономерах областей Украины был заменен другой буквой. "А" поменяли на "К", "В" - на "Н", а "С" - на "І".

Ранее обозначение "I" действовало только в Киеве, Полтаве и их областях. Сегодня эту букву можно увидеть на знаках Черкасс, Чернигова, Севастополя, Черновцов и их областей.

Разобраться с этим поможет только таблица.







Источник: Апостроф

Ранее мы писали о ценах на самые популярные номерные знаки на авто в Украине. Также сообщалось о возможности онлайн-бронирования автономеров.