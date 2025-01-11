Штрафы за не подсвеченные номерные знаки — что нужно знать водителям

Авто в темное время суток. Фото: hmarochos.kiev.ua

Номерной знак автомобиля является ключевым элементом его идентификации, который подтверждает как легальность транспортного средства на дороге, так и возможность определения его владельца. Все автомобили, участвующие в дорожном движении, обязаны иметь правильно оформленные номера, которые должны быть видимыми в любое время суток.

Когда и как водитель может получить штраф за номер-невидимку.

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Какая сумма штрафа

Управление автомобилем с неосвещенным номерным знаком в темное время суток рассматривается как нарушение правил дорожного движения. Согласно ч. 1 ст. 121-3 КУоАП), за это предусмотрен штраф в размере 1190 грн (70 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Когда налагается взыскание

Освещение номерных знаков является обязательным не только во время темноты; водители должны обеспечить надлежащее освещение и в условиях недостаточной видимости, таких как туман, дождь или снегопад. В соответствии с пунктом 2.9 Правил дорожного движения, водитель обязан обеспечить видимость номерного знака при любых условиях — как днем, так и ночью.

Как избежать штрафа

Наложение штрафа возможно лишь в случае, если будет доказана сознательная вина водителя. Если водитель не знал о неисправности освещения номерного знака, он не может быть привлечен к ответственности.

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