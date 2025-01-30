Нарушение ПДД в 2025 году — обзор штрафов и наказаний для водителей

Полицейский дорожный патруль. Фото: dnepr.info

Чтобы избежать штрафов, водителям следует соблюдать правила дорожного движения. На первый взгляд, это просто, но многие автомобилисты не знают, какие наказания за определенные нарушения могут грозить им в Украине.

Знание ПДД и возможных последствий их невыполнения поможет сохранить не только деньги, но и жизнь.

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Превышение скорости

Свыше 20 км/ч, но менее 50 км/ч — 340 грн;

Свыше 50 км/ч — 1 700 грн;

Создание аварийной ситуации из-за превышения скорости — 1 445 грн или лишение права управления транспортным средством сроком до 1 года.

Отсутствие документов

Если водитель не имеет при себе водительского удостоверения или страхового полиса ОСАГО — 425 грн.

Если лицо управляет транспортом без водительского удостоверения — 3 400 грн. Повторное нарушение в течение года — 40 800 грн и лишение права управления транспортным средством на срок до 7 лет.

Управление незарегистрированным авто — 850 грн. Повторное нарушение в течение года — 1 700 грн или общественные работы 30-40 ч.

Эксплуатация авто с поврежденными/сменными номерами — 255 грн.

Ремень безопасности и автокресла

Штраф за каждого не пристегнутого в машине во время движения — 510 грн. Повторное нарушение — 850 грн.

Штраф водителю за ребенка ростом до 145 см, которого перевозят не в автокресле, — 510 грн.

Вождение в состоянии опьянения

Первое нарушение — 17 000 грн с лишением права управления на 1 год.

Повторное нарушение в течение года — 34 000 грн с лишением прав на 3 года.

Третье нарушение в течение года — 51 000 грн, конфискация авто и лишение прав на 10 лет.

Правила парковки

Стоянка на местах для водителей с инвалидностью, обозначенных специальными знаками — от 1020 до 1 700 грн.

Стоянка авто с ДВС на местах для электромобилей — от 340 до 680 грн.

Другие распространенные нарушения

Не предоставление преимущества на дороге спецтранспорту и остановка на полосе общественного транспорта — 680 грн.

Создание аварийной ситуации — 1445 грн или лишение права управления 6-12 мес.

Управление авто с неисправностями или нарушениями норм эксплуатации — 340 грн.

Управление авто, которое не прошло техосмотр — 340 грн. Повторное нарушение в течение года — 850–1700 грн или лишение права управления на 3-6 мес.

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