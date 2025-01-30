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Какие штрафы за нарушение ПДД в 2025 году

30 января 2025 15:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Нарушение ПДД в 2025 году — обзор штрафов и наказаний для водителей
Полицейский дорожный патруль. Фото: dnepr.info
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Чтобы избежать штрафов, водителям следует соблюдать правила дорожного движения. На первый взгляд, это просто, но многие автомобилисты не знают, какие наказания за определенные нарушения могут грозить им в Украине.

Знание ПДД и возможных последствий их невыполнения поможет сохранить не только деньги, но и жизнь.

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Превышение скорости

  • Свыше 20 км/ч, но менее 50 км/ч — 340 грн;
  • Свыше 50 км/ч — 1 700 грн;
  • Создание аварийной ситуации из-за превышения скорости — 1 445 грн или лишение права управления транспортным средством сроком до 1 года.

Отсутствие документов

  • Если водитель не имеет при себе водительского удостоверения или страхового полиса ОСАГО — 425 грн.
  • Если лицо управляет транспортом без водительского удостоверения — 3 400 грн. Повторное нарушение в течение года — 40 800 грн и лишение права управления транспортным средством на срок до 7 лет.
  • Управление незарегистрированным авто — 850 грн. Повторное нарушение в течение года — 1 700 грн или общественные работы 30-40 ч.
  • Эксплуатация авто с поврежденными/сменными номерами — 255 грн.

Ремень безопасности и автокресла

  • Штраф за каждого не пристегнутого в машине во время движения — 510 грн. Повторное нарушение — 850 грн.
  • Штраф водителю за ребенка ростом до 145 см, которого перевозят не в автокресле, — 510 грн.

Вождение в состоянии опьянения

  • Первое нарушение — 17 000 грн с лишением права управления на 1 год.
  • Повторное нарушение в течение года — 34 000 грн с лишением прав на 3 года.
  • Третье нарушение в течение года — 51 000 грн, конфискация авто и лишение прав на 10 лет.

Правила парковки

  • Стоянка на местах для водителей с инвалидностью, обозначенных специальными знаками — от 1020 до 1 700 грн.
  • Стоянка авто с ДВС на местах для электромобилей — от 340 до 680 грн.

Другие распространенные нарушения

  • Не предоставление преимущества на дороге спецтранспорту и остановка на полосе общественного транспорта — 680 грн.
  • Создание аварийной ситуации — 1445 грн или лишение права управления 6-12 мес.
  • Управление авто с неисправностями или нарушениями норм эксплуатации — 340 грн.
  • Управление авто, которое не прошло техосмотр — 340 грн. Повторное нарушение в течение года — 850–1700 грн или лишение права управления на 3-6 мес.

Ранее мы писали, какой штраф водителям за мобильный телефон в 2025 году. Также сообщали какое наказание за съемку с места ДТП.

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