Нарушение ПДД в 2025 году — обзор штрафов и наказаний для водителей

Какие штрафы за нарушение ПДД в 2025 году
30 января 2025 15:40
Полицейский дорожный патруль. Фото: dnepr.info
Чтобы избежать штрафов, водителям следует соблюдать правила дорожного движения. На первый взгляд, это просто, но многие автомобилисты не знают, какие наказания за определенные нарушения могут грозить им в Украине.
Знание ПДД и возможных последствий их невыполнения поможет сохранить не только деньги, но и жизнь.
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Превышение скорости
- Свыше 20 км/ч, но менее 50 км/ч — 340 грн;
- Свыше 50 км/ч — 1 700 грн;
- Создание аварийной ситуации из-за превышения скорости — 1 445 грн или лишение права управления транспортным средством сроком до 1 года.
Отсутствие документов
- Если водитель не имеет при себе водительского удостоверения или страхового полиса ОСАГО — 425 грн.
- Если лицо управляет транспортом без водительского удостоверения — 3 400 грн. Повторное нарушение в течение года — 40 800 грн и лишение права управления транспортным средством на срок до 7 лет.
- Управление незарегистрированным авто — 850 грн. Повторное нарушение в течение года — 1 700 грн или общественные работы 30-40 ч.
- Эксплуатация авто с поврежденными/сменными номерами — 255 грн.
Ремень безопасности и автокресла
- Штраф за каждого не пристегнутого в машине во время движения — 510 грн. Повторное нарушение — 850 грн.
- Штраф водителю за ребенка ростом до 145 см, которого перевозят не в автокресле, — 510 грн.
Вождение в состоянии опьянения
- Первое нарушение — 17 000 грн с лишением права управления на 1 год.
- Повторное нарушение в течение года — 34 000 грн с лишением прав на 3 года.
- Третье нарушение в течение года — 51 000 грн, конфискация авто и лишение прав на 10 лет.
Правила парковки
- Стоянка на местах для водителей с инвалидностью, обозначенных специальными знаками — от 1020 до 1 700 грн.
- Стоянка авто с ДВС на местах для электромобилей — от 340 до 680 грн.
Другие распространенные нарушения
- Не предоставление преимущества на дороге спецтранспорту и остановка на полосе общественного транспорта — 680 грн.
- Создание аварийной ситуации — 1445 грн или лишение права управления 6-12 мес.
- Управление авто с неисправностями или нарушениями норм эксплуатации — 340 грн.
- Управление авто, которое не прошло техосмотр — 340 грн. Повторное нарушение в течение года — 850–1700 грн или лишение права управления на 3-6 мес.
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