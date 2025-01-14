Штрафи за автомобільний радіоприймач — що слід знати водіям

Автомобільне радіо. Фото: autozone.com

У Польщі існує податок на радіо та телебачення (RTV), який платить кожен власник відповідного пристрою. З 2025 року оподаткування поширилося й автомобільні радіоприймачі, а неплатникам загрожують штрафи на суттєві суми.

Про це повідомила Vitrina.

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Що таке податок на RTV

Закон про абонплату за пристрої приймання радіо та телебачення набув чинності у 2005 році та спрямований на підтримку громадських медіа — Польського телебачення та Польського радіо.

Відповідно до польського законодавства, можливість приймання сигналу радіо або телевізором вже створює обов'язок сплачувати збір. Тобто кожен власник пристрою платить, не залежно від того, що він дивиться та слухає.

Розмір податку

Кожна особа, яка володіє радіо або телевізором, зобов'язана зареєструвати пристрій протягом 14 днів з моменту покупки та оплачувати абонемент.

У 2025 році щомісячна плата становить:

8,7 злотих (88,36 грн) на місяць за радіоприймач (104,4 злотих на рік, 1060,32 грн) ;

на місяць за радіоприймач ; 27,3 злотих (277,27 грн) на місяць за телевізор або комплект RTV: радіо та телевізор (327,6 злотих на рік, 3327,2 грн).

Для тих, хто сплатить абонемент на рік до 25 січня 2025 року, передбачена знижка 10%.

Від оплати звільняються особи віком від 75 років, люди з інвалідністю та ті, хто користується соціальною допомогою.

За даними дослідження, абонемент оплачує лише близько 800 000 домогосподарств, що становить лише третину від усіх зобов'язаних.

Перевірки автомобілів

Poczta Polska, яка відповідає за збір коштів, планує проводити перевірки наявності абонплати за автомобільні приймачі. Для цього контролери фотографуватимуть салони машин з вулиці.

Якщо власники заплатили абонемент за домашні пристрої, то за автомобільні платити окремо не потрібно. Це не поширюється на службові авто та автопарки компаній.

Розмір штрафів

За незареєстрований приймач його власник може бути оштрафований на суму 261 злотий (2650,79 грн) за радіоприймач.

за радіоприймач. Якщо пристрій не було зареєстровано раніше, Poczta Polska має право нарахувати заборгованість за останні п'ять років — 1305 злотих (13 253,95 грн).

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