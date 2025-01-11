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Українських водіїв у Польщі штрафуватимуть на 600 тисяч — причина

11 січня 2025 20:39
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Штрафи за порушення ПДР у Польщі 2025 — поліція може покарати водіїв на 600 тисяч
Водій за кермом. Фото: freepik.com
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

З 2025 року в Польщі будуть збільшені штрафи за порушення правил дорожнього руху, зокрема за водіння у нетверезому стані та перевищення швидкості. Українців, які порушують ПДР на території країни, можуть позбавляти прав на водіння автомобіля.

Про це повідомляє ТСН.ua.

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В окремих випадках порушники можуть отримати великі штрафи або навіть опинитися за ґратами. Наприклад, за відсутність документів, таких як паспорт, водійське посвідчення, технічний паспорт або страховка, водій може бути оштрафований на суму до 1000 злотих (приблизно 10 000 гривень).

Штрафи за непристібнутий пасок безпеки, непропуск екстрених служб або відсутність ближнього світла фар варіюються від 200 до 2000 злотих (від 2000 до 20 000 гривень). За перевищення швидкості штрафуватимуть від 50 до 2500 злотих, що становить від 500 до 25 000 гривень. Для тих, хто регулярно порушує правила, суми штрафів подвоюються.

Водії, спіймані за кермом у нетверезому стані, можуть отримати штраф від 50 до 5000 злотих (від 500 до 50 000 гривень) та бути позбавленими водійських прав на термін до 3 років, якщо рівень алкоголю в їхній крові складає від 0,2 до 0,5 проміле. При більш високому вмісті алкоголю штрафи можуть досягати 600 000 гривень, а водій може бути засуджений до двох років ув’язнення та позбавлений прав на водіння на 15 років.

В Україні штрафи за водіння в стані алкогольного сп’яніння становлять 17 000 гривень. У разі повторного порушення протягом року водій отримає штраф у розмірі 34 000 гривень або адміністративний арешт на 10 діб, а також позбавлення прав на 3 роки і можливе вилучення транспортного засобу.

Закон також передбачає посилення покарання за водіння під впливом алкоголю, наркотиків чи інших засобів, що знижують реакцію, у разі повторного порушення. Найбільший штраф у розмірі 51 000 гривень накладається на водіїв, які двічі порушили правила протягом року або відмовились пройти тест на сп’яніння. Крім того, їм може загрожувати позбавлення прав на 10 років і конфіскація автомобіля.

Раніше ми писали, що правилами дорожнього руху Італії водіям заборонено носити головні убори, які можуть заважати огляду дороги або сприйняттю звуків ззовні. Це правило також поширюється на капюшони, бандан, великі навушники та подібні аксесуари.

Також ми повідомляли, який штраф за їзду за кермом в куртці та за керування авто у взутті на підборах.

Польща поліція авто штраф водії ПДР

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