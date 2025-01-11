Штрафы за нарушение ПДД в Польше 2025 — полиция может наказать водителей на 600 тысяч

Водитель за рулем. Фото: freepik.com

С 2025 года в Польше будут увеличены штрафы за нарушение правил дорожного движения, в частности за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости. Украинцев, которые нарушают ПДД на территории страны, могут лишать прав на вождение автомобиля.

Об этом сообщает ТСН.ua.

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В отдельных случаях нарушители могут получить большие штрафы или даже оказаться за решеткой. Например, за отсутствие документов, таких как паспорт, водительское удостоверение, технический паспорт или страховка, водитель может быть оштрафован на сумму до 1 000 злотых (примерно 10 000 гривен).

Штрафы за непристегнутый ремень безопасности, непрохождение экстренных служб или отсутствие ближнего света фар варьируются от 200 до 2 000 злотых (от 2 000 до 20 000 гривен). За превышение скорости будут штрафовать на сумму от 50 до 2 500 злотых, что составляет от 500 до 25 000 гривен. Для тех, кто регулярно нарушает правила, суммы штрафов удваиваются.

Водители, пойманные за рулем в нетрезвом виде, могут получить штраф от 50 до 5 000 злотых (от 500 до 50 000 гривен) и быть лишены водительских прав на срок до 3 лет, если уровень алкоголя в их крови составляет от 0,2 до 0,5 промилле. При более высоком содержании алкоголя штрафы могут достигать 600 000 гривен, а водитель может быть осуждён на два года тюремного заключения и лишен прав на управление автомобилем на 15 лет.

В Украине штрафы за вождение в состоянии алкогольного опьянения составляют 17 000 гривен. В случае повторного нарушения в течение года водитель получит штраф в размере 34 000 гривен или административный арест на 10 суток, а также лишение прав на 3 года и возможное изъятие транспортного средства.

Закон также предусматривает ужесточение наказания за вождение под воздействием алкоголя, наркотиков или других средств, которые снижают реакцию, в случае повторного нарушения. Самый крупный штраф в размере 51 000 гривен накладывается на водителей, которые дважды нарушили правила в течение года или отказались пройти тест на опьянение. Кроме того, им может угрожать лишение прав на 10 лет и конфискация автомобиля.

Ранее мы писали, что правилами дорожного движения Италии водителям запрещено носить головные уборы, которые могут мешать обзору дороги или восприятию звуков извне. Это правило также распространяется на капюшоны, банданы, большие наушники и подобные аксессуары.

Также мы сообщали, какой штраф за езду за рулем в куртке и за управление авто в обуви на каблуках.