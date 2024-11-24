Зимові штрафи для водіїв у Польщі — як неохайність може обійтися у 30 000 грн

Авто у снігу. Фото: qservicecastrol.eu

Одразу після першого снігу польська поліція починає боротьбу за охайний зовнішній вигляд автомобілів на місцевих дорогах. Це пояснюється міркуваннями безпеки та стимулюється високими штрафами для водіїв.

Про це повідомив Allianz.

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В Польщі не можна вирушати в дорогу, поки машина не буде повністю очищена від снігу. Адже кучугур, який лежить на автомобілі, становить небезпеку. Він може стати причиною аварії, якщо впаде на сусіднє авто та погіршить іншому водію видимість.

Штраф: до 3000 злотих (майже 30 000 грн) плюс 12 штрафних балів.

Також караються водії за нерозчищені від снігу ліхтарі та інші сигнальні елементи.

Штраф: 300 злотих (майже 3000 грн) та 8 штрафних балів.

Неприбраний сніг з номерних знаків також поза законом.

Штраф: до 500 злотих (майже 5000 грн).

Взимку багато водіїв заводять двигун авто на стоянці, а потім чистити машину від снігу. Попри ефективність цього методу, правила забороняють його через надмірні викиди вихлопних газів.

Штраф: до 300 злотих (майже 3000 грн).

Раніше ми писали, які санкції загрожують українцям в Польщі за порушення різних вимог. Також ми ділилися лайфхаком, як потрібно та як не варто видаляти лід з лобового скла автомобіля.