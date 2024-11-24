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До 30 000 грн для нерях — зимние штрафы для водителей в Польше

24 ноября 2024 15:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Зимние штрафы для водителей в Польше — как неопрятность может обойтись в 30 000 грн
Автомобиль в снегу. Фото: qservicecastrol.eu
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Сразу после первого снега польская полиция начинает борьбу за аккуратный внешний вид автомобилей на местных дорогах. Это объясняется соображениями безопасности и стимулируется высокими штрафами для водителей.

Об этом сообщил Allianz.

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В Польше нельзя отправляться в путь, пока машина не будет полностью очищена от снега. Ведь лежащий на автомобиле сугроб представляет опасность. Он может стать причиной аварии, если упадет на соседнее авто и ухудшит видимость другого водителя.

  • Штраф: до 3000 злотых (около 30 000 грн) плюс 12 штрафных баллов.

Также наказываются водители за не расчищенные от снега фонари и другие сигнальные элементы.

  • Штраф: 300 злотых (около 3000 грн) и 8 штрафных баллов.

Неубранный снег с номерными знаками также вне закона.

  • Штраф: до 500 злотых (около 5000 грн).

Зимой многие водители заводят двигатель авто на стоянке, а затем чистят машину от снега. Несмотря на эффективность этого метода, правила запрещают его из-за чрезмерных выбросов выхлопных газов.

  • Штраф: до 300 злотых (около 3000 грн).

Ранее мы писали, какие санкции грозят украинцам в Польше за нарушение разных требований. Также мы делились лайфхаком, как нужно и как не следует удалять лед с лобового стекла автомобиля.

Польша авто штраф штрафы автомобиль

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15:55 Во Львове задержали мужчину, который устроил стрельбу на вокзале

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

15:55 Зависли на аттракционе — подробности инцидента в Одессе

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