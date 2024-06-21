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Почувствуйте разницу — особенности ПДД и штрафы для водителей в Польше в 2024 году

21 июня 2024 16:55
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Правила дорожного движения и штрафы в Польше — что нужно знать украинцам
Польская полиция. Фото: euronews.com
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Украинцам, переезжающим в Польшу, следует ознакомиться с местными правилами дорожного движения. У них есть нюансы по сравнению с ПДД Украины, но эта разница может вылиться в немалые штрафы.

Каковы распространенные нарушения правил и ответственность за них.

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Особенности ПДД Польши

  • Штрафы за нарушение ПДД намного больше, чем в Украине.
  • Максимальная сумма штрафа, которую могут выписать на месте, составляет 1 155 евро (до 1 386 евро в случае множественного нарушения), а по решению суда — до 6 932 евро.
  • Размеры взыскания привязаны к минимальной зарплате, поэтому постоянно растут — в 2024 они выросли на 21,5% по сравнению с прошлым годом.
  • За устаревший полис страхования "Зеленая карта" предусмотрен строгий штраф, зависящий от того, насколько просрочен документ.
  • В течение всего года водители обязательно включают ближний свет фар или дневные ходовые огни.
  • Допустимый уровень алкоголя в крови водителя в Польше составляет 0,2 промилле.
  • Запрещено использовать мобильный телефон без гарнитуры во время вождения.
  • На скоростных трассах минимальное расстояние до едущего автомобиля должно составлять не менее половины текущей скорости. К примеру, при скорости 100 км/ч расстояние до машины должно быть 50 м.
  • В Польше тщательней, чем в Украине следят, чтоб водитель и все пассажиры в автомобиле были пристегнуты ремнями безопасности, а дети до 150 см роста ездили в автокреслах или специальных подкладках.

Скоростной режим

  • В пределах жилой зоны — 20 км/ч;
  • в пределах населенного пункта — 50 км/ч;
  • на двусторонних дорогах с одной полосой движения — 90 км/ч;
  • на двухсторонних дорогах с двумя полосами движения — 100 км/ч;
  • на скоростных трассах с одной полосой в каждом направлении — 100 км/ч;
  • на скоростных трассах с двумя полосами в каждом направлении — 120 км/ч;
  • на автомагистралях — 140 км/ч.

Самые распространенные штрафы

  • Превышение скорости до 10 км/ч — 50 евро;
  • 11-15 км/ч — 23 евро;
  • 16-20 км/ч — 46 евро;
  • 21-25 км/ч — 69 евро;
  • 26-30 км/ч — 92 евро;
  • 31-40 км/ч — 184 евро;
  • 41-50 км/ч — 231 евро;
  • 51-60 км/ч — 346 евро;
  • 61-70 км/ч — 462 евро;
  • на 71+ км/ч — 577 евро;
  • проезд на красный свет — 115 евро;
  • проезд на желтый свет, если можно было свободно остановиться, не тормозя резко и не создавая препятствий для движения — 115 евро;
  • резкое торможение перед желтым светом, которым водитель мог создать опасность — от 231 евро;
  • за не пристегнутый ремень безопасности водителя и пассажиров — 23 евро;
  • за несоблюдение требований правоохранителя или препятствование проведению контроля — 115 евро;
  • за алкоголь в крови от 0,2 до 0,5 промилле — от 577 до 6 932 евро или арест сроком до 30 суток и запрет на вождение от 6 месяцев до 3 лет.
  • за алкоголь в крови свыше 0,5 промилле — от 1 155 до 13 865 евро, ограничение свободы или лишение свободы, запрет на вождение от 3 до 15 лет, конфискация автомобиля.

Ранее мы писали об особенностях ПДД и самых распространенных штрафах в Германии и Хорватии.

Польша
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штрафы
водители
ПДД
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