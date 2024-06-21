Правила дорожнього руху та штрафи в Польщі — що варто знати українцям

Відчуйте різницю — особливості ПДР і штрафи для водіїв у Польщі у 2024 році
21 червня 2024 16:55
Польська поліція. Фото: euronews.com
Українцям, які переїжджають до Польщі, варто ознайомитися з місцевими правилами дорожнього руху. Вони мають нюанси порівняно з ПДР України, але ця різниця може втілитися у чималенькі штрафи.
Які поширені порушення правил та відповідальність за них.
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Особливості ПДР Польщі
- Штрафи за порушення ПДР є набагато більшими, ніж в Україні.
- Максимальна сума штрафу, яку можуть виписати на місці, становить 1 155 євро (до 1 386 євро у випадку множинного порушення), а за рішенням суду — до 6 932 євро.
- Розміри стягнення прив’язані до мінімальної зарплати, тому постійно зростають — у 2024-му вони виросли на 21,5% у порівняні з минулим роком.
- За прострочений поліс страхування "Зелена карта" передбачений суворий штраф, який залежить від того, наскільки протермінований документ.
- Протягом всього року водії обов’язково вмикають ближнє світло фар або денні ходові вогні.
- Допустимий рівень алкоголю в крові водія в Польщі становить 0,2 проміле.
- Заборонено використання мобільного телефону без гарнітури під час водіння.
- На швидкісних трасах мінімальна відстань до автомобіля що їде переду повинна становити не менше ніж половина поточної швидкості. Наприклад, при швидкості 100 км/год відстань до попередньої машини має бути 50 м.
- В Польщі прискіпливіше ніж в Україні слідкують, що водій та усі пасажири в автомобілі були пристебнуті ременями безпеки, а діти до 150 см зросту їздили в автокріслах або спеціальних підкладках.
Швидкісний режим
- У межах житлової зони — 20 км/год;
- у межах населеного пункту — 50 км/год;
- на двосторонніх дорогах з однією смугою руху — 90 км/год;
- на двосторонніх дорогах з двома смугами руху — 100 км/год;
- на швидкісних трасах з однією смугою в кожному напрямку — 100 км/год;
- на швидкісних трасах з двома смугами в кожному напрямку — 120 км/год;
- на автомагістралях — 140 км/год.
Найпоширеніші штрафи
- Перевищення швидкості до 10 км/год — 50 євро;
- 11-15 км/год — 23 євро;
- 16-20 км/год — 46 євро;
- 21-25 км/год — 69 євро;
- 26-30 км/год — 92 євро;
- 31-40 км/год — 184 євро;
- 41-50 км/год — 231 євро;
- 51-60 км/год — 346 євро;
- 61-70 км/год — 462 євро;
- на 71+ км/год — 577 євро;
- проїзд на червоне світло — 115 євро;
- проїзд на жовте світло, якщо можна було вільно зупинитися, не гальмуючи різко і не створюючи перешкод для руху — 115 євро;
- різке гальмування перед жовтим світлом, яким водій міг створити небезпеку — від 231 євро;
- за непристебнутий ремінь безпеки водія та пасажирів — 23 євро;
- за недотримання вимог правоохоронця або перешкоджання проведенню контролю — 115 євро;
- за алкоголь у крові від 0,2 до 0,5 проміле — від 577 до 6 932 євро або арешт на строк до 30 діб та заборона на водіння від 6 місяців до 3 років.
- за алкоголь у крові понад 0,5 проміле — від 1 155 до 13 865 євро, обмеження волі або позбавлення волі, заборона на водіння від 3 до 15 років, конфіскація автомобіля.
Раніше ми писали про особливості ПДР і найпоширеніші штрафи в Німеччині та Хорватії.
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