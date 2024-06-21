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Відчуйте різницю — особливості ПДР і штрафи для водіїв у Польщі у 2024 році

21 червня 2024 16:55
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Правила дорожнього руху та штрафи в Польщі — що варто знати українцям
Польська поліція. Фото: euronews.com
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Українцям, які переїжджають до Польщі, варто ознайомитися з місцевими правилами дорожнього руху. Вони мають нюанси порівняно з ПДР України, але ця різниця може втілитися у чималенькі штрафи.

Які поширені порушення правил та відповідальність за них.

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Особливості ПДР Польщі

  • Штрафи за порушення ПДР є набагато більшими, ніж в Україні.
  • Максимальна сума штрафу, яку можуть виписати на місці, становить 1 155 євро (до 1 386 євро у випадку множинного порушення), а за рішенням суду — до 6 932 євро.
  • Розміри стягнення прив’язані до мінімальної зарплати, тому постійно зростають — у 2024-му вони виросли на 21,5% у порівняні з минулим роком.
  • За прострочений поліс страхування "Зелена карта" передбачений суворий штраф, який залежить від того, наскільки протермінований документ.
  • Протягом всього року водії обов’язково вмикають ближнє світло фар або денні ходові вогні.
  • Допустимий рівень алкоголю в крові водія в Польщі становить 0,2 проміле.
  • Заборонено використання мобільного телефону без гарнітури під час водіння.
  • На швидкісних трасах мінімальна відстань до автомобіля що їде переду повинна становити не менше ніж половина поточної швидкості. Наприклад, при швидкості 100 км/год відстань до попередньої машини має бути 50 м.
  • В Польщі прискіпливіше ніж в Україні слідкують, що водій та усі пасажири в автомобілі були пристебнуті ременями безпеки, а діти до 150 см зросту їздили в автокріслах або спеціальних підкладках.

Швидкісний режим

  • У межах житлової зони — 20 км/год;
  • у межах населеного пункту — 50 км/год;
  • на двосторонніх дорогах з однією смугою руху — 90 км/год;
  • на двосторонніх дорогах з двома смугами руху — 100 км/год;
  • на швидкісних трасах з однією смугою в кожному напрямку — 100 км/год; 
  • на швидкісних трасах з двома смугами в кожному напрямку — 120 км/год;
  • на автомагістралях — 140 км/год.

Найпоширеніші штрафи

  • Перевищення швидкості до 10 км/год — 50 євро;
  • 11-15 км/год — 23 євро;
  • 16-20 км/год — 46 євро;
  • 21-25 км/год — 69 євро;
  • 26-30 км/год — 92 євро;
  • 31-40 км/год — 184 євро;
  • 41-50 км/год — 231 євро;
  • 51-60 км/год — 346 євро;
  • 61-70 км/год — 462 євро;
  • на 71+ км/год — 577 євро;
  • проїзд на червоне світло — 115 євро;
  • проїзд на жовте світло, якщо можна було вільно зупинитися, не гальмуючи різко і не створюючи перешкод для руху — 115 євро;
  • різке гальмування перед жовтим світлом, яким водій міг створити небезпеку — від 231 євро;
  • за непристебнутий ремінь безпеки водія та пасажирів — 23 євро;
  • за недотримання вимог правоохоронця або перешкоджання проведенню контролю — 115 євро;
  • за алкоголь у крові від 0,2 до 0,5 проміле — від 577 до 6 932 євро або арешт на строк до 30 діб та заборона на водіння від 6 місяців до 3 років.
  • за алкоголь у крові понад 0,5 проміле — від 1 155 до 13 865 євро, обмеження волі або позбавлення волі, заборона на водіння від 3 до 15 років, конфіскація автомобіля.

Раніше ми писали про особливості ПДР і найпоширеніші штрафи в Німеччині та Хорватії.

Польща
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штрафи
водії
ПДР
правила дорожнього руху

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