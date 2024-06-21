Правила дорожнього руху та штрафи в Польщі — що варто знати українцям

Польська поліція. Фото: euronews.com

Українцям, які переїжджають до Польщі, варто ознайомитися з місцевими правилами дорожнього руху. Вони мають нюанси порівняно з ПДР України, але ця різниця може втілитися у чималенькі штрафи.

Які поширені порушення правил та відповідальність за них.

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Особливості ПДР Польщі

Штрафи за порушення ПДР є набагато більшими, ніж в Україні.

Максимальна сума штрафу, яку можуть виписати на місці, становить 1 155 євро (до 1 386 євро у випадку множинного порушення), а за рішенням суду — до 6 932 євро.

Розміри стягнення прив’язані до мінімальної зарплати, тому постійно зростають — у 2024-му вони виросли на 21,5% у порівняні з минулим роком.

За прострочений поліс страхування "Зелена карта" передбачений суворий штраф, який залежить від того, наскільки протермінований документ.

Протягом всього року водії обов’язково вмикають ближнє світло фар або денні ходові вогні.

Допустимий рівень алкоголю в крові водія в Польщі становить 0,2 проміле.

Заборонено використання мобільного телефону без гарнітури під час водіння.

На швидкісних трасах мінімальна відстань до автомобіля що їде переду повинна становити не менше ніж половина поточної швидкості. Наприклад, при швидкості 100 км/год відстань до попередньої машини має бути 50 м.

В Польщі прискіпливіше ніж в Україні слідкують, що водій та усі пасажири в автомобілі були пристебнуті ременями безпеки, а діти до 150 см зросту їздили в автокріслах або спеціальних підкладках.

Швидкісний режим

У межах житлової зони — 20 км/год;

у межах населеного пункту — 50 км/год;

на двосторонніх дорогах з однією смугою руху — 90 км/год;

на двосторонніх дорогах з двома смугами руху — 100 км/год;

на швидкісних трасах з однією смугою в кожному напрямку — 100 км/год;

на швидкісних трасах з двома смугами в кожному напрямку — 120 км/год;

на автомагістралях — 140 км/год.

Найпоширеніші штрафи

Перевищення швидкості до 10 км/год — 50 євро;

11-15 км/год — 23 євро;

16-20 км/год — 46 євро;

21-25 км/год — 69 євро;

26-30 км/год — 92 євро;

31-40 км/год — 184 євро;

41-50 км/год — 231 євро;

51-60 км/год — 346 євро;

61-70 км/год — 462 євро;

на 71+ км/год — 577 євро;

проїзд на червоне світло — 115 євро;

проїзд на жовте світло, якщо можна було вільно зупинитися, не гальмуючи різко і не створюючи перешкод для руху — 115 євро;

різке гальмування перед жовтим світлом, яким водій міг створити небезпеку — від 231 євро;

за непристебнутий ремінь безпеки водія та пасажирів — 23 євро;

за недотримання вимог правоохоронця або перешкоджання проведенню контролю — 115 євро;

за алкоголь у крові від 0,2 до 0,5 проміле — від 577 до 6 932 євро або арешт на строк до 30 діб та заборона на водіння від 6 місяців до 3 років.

за алкоголь у крові понад 0,5 проміле — від 1 155 до 13 865 євро, обмеження волі або позбавлення волі, заборона на водіння від 3 до 15 років, конфіскація автомобіля.

Раніше ми писали про особливості ПДР і найпоширеніші штрафи в Німеччині та Хорватії.