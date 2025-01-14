Штрафы за автомобильный радиоприемник — что следует знать водителям

Автомобильное радио. Фото: autozone.com

В Польше существует налог на радио и телевидение (RTV), который платят все владельцы соответствующего устройства. С 2025 года налогообложение распространилось и на автомобильные радиоприемники, а неплательщикам грозят штрафы на существенные суммы.

Об этом сообщила Vitrina.

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Что такое налог на RTV

Закон об абонплате за устройства приема радио и телевидения вступил в силу в 2005 году и направлен на поддержку общественных медиа — Польского телевидения и Польского радио.

В соответствии с польским законодательством, возможность приема сигнала радио или телевизором уже создает обязанность платить сбор. То есть каждый владелец устройства платит, независимо от того, что он смотрит и слушает.

Размер налога

Каждое лицо, владеющее радио или телевизором, обязано зарегистрировать устройство в течение 14 дней с момента покупки и оплачивать абонемент.

В 2025 году ежемесячная плата составляет:

8,7 злотого (88,36 грн) в месяц за радиоприемник (104,4 злотых в год, 1060,32 грн) ;

в месяц за радиоприемник ; 27,3 злотого (277,27 грн) в месяц за телевизор или комплект RTV: радио и телевизор (327,6 злотого в год, 3327,2 грн).

Для тех, кто оплатит абонемент на год до 25 января 2025 года, предусмотрена скидка 10%.

От оплаты освобождаются лица в возрасте от 75 лет, люди с инвалидностью и те, кто пользуется социальной помощью.

По данным исследования, абонемент оплачивает лишь около 800 000 домохозяйств, что составляет лишь треть от всех обязанных.

Проверки автомобилей

Poczta Polska, которая отвечает за сбор средств, планирует проводить проверки наличия абонплаты за автомобильные приемники. Для этого контролеры будут фотографировать салоны машин с улицы.

Если владельцы заплатили абонемент за домашние устройства, то за автомобильные платить отдельно не нужно. Это не распространяется на служебные авто и автопарки компаний.

Размер штрафов

За незарегистрированный приемник его владелец может быть оштрафован на сумму 261 злотый (2650,79 грн) за радиоприемник.

за радиоприемник. Если устройство не было зарегистрировано ранее, Poczta Polska имеет право начислить задолженность за последние пять лет — 1305 злотых (13 253,95 грн).

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