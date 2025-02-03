Що зміниться в правилах паркування в Україні

Паркування авто. Фото: УНІАН

В Україні назріла необхідність змін у законодавстві стосовно дорожнього руху та паркування транспортних засобів. Наразі обговорюється новий законопроєкт, який покликаний зробити стоянку автомобілів доступнішою для вразливих груп населення.

Про це повідомив 360ua.

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Додаткові місця

Новий законопроєкт передбачає створення спеціальних паркувальних місць для транспортних засобів, які перевозять дітей до трьох років, а також для вагітних жінок. Зміни також охоплюють паркувальні місця для інших вразливих категорій громадян, зокрема людей похилого віку та ветеранів. Законопроєкт має на меті зробити паркування зручнішим для цих категорій громадян.

Зміни на стоянках

Згідно з новими положеннями, на паркувальних майданчиках повинно бути не менш як 5% місць, спеціально відведених для автомобілів з маленькими дітьми та вагітних жінок. Крім того, передбачається чітке позначення таких місць відповідними дорожніми знаками, що дозволить легше орієнтуватися водіям та зменшить випадки неправильного використання стоянки.

Раніше ми писали, хто має право на безплатне паркування в Україні. Також пояснювали, який штраф за прогрівання двигуна авто взимку на стоянці.