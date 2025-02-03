Что изменится в правилах парковки в Украине

Парковка авто. Фото: УНИАН

В Украине назрела необходимость изменений в законодательстве относительно дорожного движения и парковки транспортных средств. Сейчас обсуждается новый законопроект, который призван сделать стоянку автомобилей более доступной для уязвимых групп населения.

Об этом сообщил 360ua.

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Дополнительные места

Новый законопроект предусматривает создание специальных парковочных мест для транспортных средств, которые перевозят детей до трех лет, а также для беременных женщин. Изменения также охватывают парковочные места для других уязвимых категорий граждан, в частности пожилых людей и ветеранов. Законопроект имеет целью сделать парковку более удобной для этих категорий граждан.

Изменения на стоянках

Согласно новым положениям, на парковочных площадках должно быть не менее 5% мест, специально отведенных для автомобилей с маленькими детьми и беременных женщин. Кроме того, предусматривается четкое обозначение таких мест соответствующими дорожными знаками, что позволит легче ориентироваться водителям и уменьшит случаи неправильного использования стоянки.

Ранее мы писали, кто имеет право на бесплатную парковку в Украине. Также объясняли, какой штраф за прогрев двигателя авто зимой на стоянке.