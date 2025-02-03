Что изменится в правилах парковки в Украине

В Украине кардинально изменят правила парковки
В Украине назрела необходимость изменений в законодательстве относительно дорожного движения и парковки транспортных средств. Сейчас обсуждается новый законопроект, который призван сделать стоянку автомобилей более доступной для уязвимых групп населения.
Об этом сообщил 360ua.
Дополнительные места
Новый законопроект предусматривает создание специальных парковочных мест для транспортных средств, которые перевозят детей до трех лет, а также для беременных женщин. Изменения также охватывают парковочные места для других уязвимых категорий граждан, в частности пожилых людей и ветеранов. Законопроект имеет целью сделать парковку более удобной для этих категорий граждан.
Изменения на стоянках
Согласно новым положениям, на парковочных площадках должно быть не менее 5% мест, специально отведенных для автомобилей с маленькими детьми и беременных женщин. Кроме того, предусматривается четкое обозначение таких мест соответствующими дорожными знаками, что позволит легче ориентироваться водителям и уменьшит случаи неправильного использования стоянки.
Ранее мы писали, кто имеет право на бесплатную парковку в Украине. Также объясняли, какой штраф за прогрев двигателя авто зимой на стоянке.
Читайте Новини.LIVE!