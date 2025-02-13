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Який штраф за махання рукою за кермом

13 лютого 2025 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Штраф за махання рукою за кермом — що варто знати водіям
Водійка махає рукою. Фото: freepik.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Подякувати жестом руки за кермом або вказати напрямок руху не скрізь залишається безкарним для водія. Така поведінка може коштувати величезного штрафу в деяких країнах.

Про це повідомила Avtosota.

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Законодавство країни вимагає від водія постійно тримати обидві руки на кермі під час руху. Якщо поліціянт побачить, що водій махає рукою, автомобіліста можуть оштрафувати на суму від 100 до 200 фунтів стерлінгів (близько 5173–10 346 грн).

Але, якщо подібна поведінка призвела до аварії або створила небезпечну ситуацію на дорозі, справу можна передати до суду. У такому разі водію загрожує штраф до 1000 фунтів стерлінгів (близько 51 732 грн).

Чим пояснюється заборона

Навіть короткочасне відволікання за кермом може стати причиною серйозних ДТП. Водій завжди повинен зберігати повну концентрацію та контроль над транспортним засобом, щоб уникнути небезпечних ситуацій на дорозі.

Раніше ми писали, коли в Україні штрафують не лише водія, а й пасажирів. Також водіїв попередили, який штраф за користування мобільним телефоном за кермом у 2025 році.

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