Який штраф водію за попередження про поліцію морганням фарами

Блимання фарами. Фото: oduraalegalservices.ca

Давня традиція водіїв моргати фарами для попередження про поліційний патруль на дорозі може стати не лише добрим наміром, але й перетворитися на суттєві штрафи. Чому варто бути обережними з цим звичним жестом та які наслідки він може мати.

Про це написала "Твоя машина".

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Штраф за попередження

У Польщі практикують заходи проти водіїв, які користуються фарами для попередження інших автомобілістів про наближення поліції. Блимання фарами розглядається як порушення правил дорожнього руху, за яке передбачено штраф у розмірі 200 злотих (приблизно 2000 грн) та нарахування 4 штрафних балів.

Позбавлення прав

Згідно з правилами, якщо водій має ідентифікаційний номер PESEL (складається з 11 цифр та містить інформацію про рік народження, стать та інші важливі параметри особи), усі штрафні бали за порушення підсумовуються. Коли водій накопичує 24 бали, його водійські права можуть бути вилучені. Це означає, що водії мають серйозно ставитись до правил дорожнього руху та уникати використання фар для попередження про поліцію.

Раніше ми писали, коли в Україні штрафують не лише водія, а й пасажирів. Також повідомлялося, що в Україні посилили покарання для водіїв.