Чому в Україні посилили покарання для водіїв

Парковка. Фото: vsim.ua

В Україні посилюється контроль на парковках, особливо в спеціальних місцях для людей з інвалідністю. Водії, які безпідставно залишають автомобілі на таких ділянках, можуть зіткнутися з великими штрафами за свої дії.

Про це повідомив Автопілот.

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Які штрафи передбачені

Паркуватися на спеціально відведених місцях мають право виключно водії з інвалідністю або ті, хто перевозить людей з інвалідністю.

За порушення правил паркування на місцях для людей з інвалідністю на водія накладається штраф у розмірі від 1020 до 1700 грн. За повторне порушення — до 2550 грн.

Неправомірне використання знаку "людина з інвалідністю" на автомобілі або блокування доступу до спеціалізованих паркувальних зон карається штрафом у розмірі до 2700 грн.

Як накладаються штрафи

Сьогодні законодавство передбачає оформлення протоколу про порушення лише за присутності водія, що у багатьох викликає нарікання. В суспільстві існує думка, що штрафувати порушників слід незалежно від їхньої присутності на місці події.

Правоохоронні органи закликають водіїв з усією відповідальністю ставитися до правил паркування та не займати місця, призначені для людей з інвалідністю. Порушення цих правил створює серйозні перешкоди для людей з обмеженими можливостями, які потребують цих місць для комфортного та безпечного пересування.

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