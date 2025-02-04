Почему в Украине усилили наказание для водителей

Парковка. Фото: vsim.ua

В Украине усиливается контроль на парковках, особенно в специальных местах для людей с инвалидностью. Водители, которые безосновательно оставляют автомобили на таких участках, могут столкнуться с большими штрафами за свои действия.

Об этом сообщил Автопилот.

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Какие штрафы предусмотрены

Парковаться на специально отведенных местах имеют право исключительно водители с инвалидностью или те, кто перевозит людей с инвалидностью.

За нарушение правил парковки на местах для людей с инвалидностью на водителя налагается штраф в размере от 1 020 до 1 700 грн. За повторное нарушение — до 2 550 грн.

Неправомерное использование знака "человек с инвалидностью" на автомобиле или блокирование доступа к специализированным парковочным зонам наказывается штрафом в размере до 2 700 грн.

Как налагаются штрафы

Сегодня законодательство предусматривает оформление протокола о нарушении только в присутствии водителя, что у многих вызывает нарекания. В обществе бытует мнение, что штрафовать нарушителей следует независимо от их присутствия на месте происшествия.

Правоохранительные органы призывают водителей со всей ответственностью относиться к правилам парковки и не занимать места, предназначенные для людей с инвалидностью. Нарушение этих правил создает серьезные препятствия для людей с ограниченными возможностями, которые нуждаются в этих местах для комфортного и безопасного передвижения.

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