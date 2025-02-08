Какой штраф водителю за предупреждение о полиции морганием фарами

Мигание фарами. Фото: oduraalegalservices.ca

Давняя традиция водителей моргать фарами для предупреждения о полицейском патруле на дороге может стать не только добрым намерением, но и превратиться в существенные штрафы. Почему стоит быть осторожными с этим привычным жестом и какие последствия он может иметь.

Об этом написала "Твоя машина".

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Штраф за предупреждение

В Польше практикуют меры против водителей, которые пользуются фарами для предупреждения других автомобилистов о приближении полиции. Мигание фарами рассматривается как нарушение правил дорожного движения, за которое предусмотрен штраф в размере 200 злотых (примерно 2000 грн) и начисление 4 штрафных баллов.

Лишение прав

Согласно правилам, если водитель имеет идентификационный номер PESEL (состоит из 11 цифр и содержит информацию о годе рождения, поле и других важных параметров личности), все штрафные баллы за нарушение суммируются. Когда водитель накапливает 24 балла, его водительские права могут быть изъяты. Это означает, что водители должны серьезно относиться к правилам дорожного движения и избегать использования фар для предупреждения о полиции.

Ранее мы писали, когда в Украине штрафуют не только водителя, но и пассажиров. Также сообщалось, что в Украине ужесточили наказание для водителей.