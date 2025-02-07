Почему водителям запрещено иметь GPS-устройства и радарные детекторы

GPS-навигатор в авто. Фото: makeuseof.com

Во Франции установлены строгие правила по использованию GPS-устройств в автомобилях. Государство запрещает наличие устройств, в которых предварительно сохранены отметки фиксированных камер контроля скорости, чтобы снизить количество нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщила "Твоя машина".

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Что еще запрещено

Кроме того, водителям запрещено использовать радарные и лазерные детекторы, которые улавливают сигналы полицейских радаров. Власти Франции считают, что такие устройства стимулируют нарушение правил и способствуют опасному поведению водителей на дорогах.

Эти ограничения являются частью усилий французских властей по повышению безопасности на дорогах и уменьшению количества дорожно-транспортных происшествий. Для водителей важно быть осведомленными об этих правилах, чтобы избежать неприятностей и дополнительных расходов.

Наказание за нарушение

Даже если в автомобиле обнаружат выключенные или неактивные устройства, водитель все еще может получить штраф в размере 1500 евро (примерно 65 000 грн). Кроме штрафа, существует возможность лишения прав. В случае обнаружения запрещенного оборудования, его конфискуют, а в особых случаях могут быть применены и более строгие санкции, вплоть до конфискации автомобиля.

Ранее мы писали, когда в Украине штрафуют не только водителя, но и пассажиров. Также сообщалось, какой штраф за съемку с места ДТП.