Осторожно с аксессуарами — что следует убрать из автомобиля

Водитель не должен долго и часто отвлекаться. Фото: freepik.com

Потенциально опасными могут быть автомобильные аксессуары, отвлекающие водителя от дороги. Почему автопроизводители не рекомендуют водителям самостоятельно устанавливать лишнее в салоне.

Об этом написал Avtopilot.

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Тонирование стекол

Тонированные окна выглядят стильно, но ограничивают обзор водителя, что повышает риск ДТП, особенно в условиях плохой видимости.

Мелодичный сигнал

Установка музыкального клаксона вместо стандартного сигнала может смутить других водителей и привести к опасным ситуациям на дороге.

Автомобильный телевизор

Портативные телевизоры удобны в авто, но их просмотр во время движения запрещен, так как отвлекает водителя и может привести к ДТП.

GPS-навигаторы

Навигаторы облегчают ориентацию, но их частое использование отвлекает водителя, что может привести к невнимательности на дороге. Важно быстро проверять экран, чтобы не упустить реальную дорожную ситуацию.

Массажные накладки на сиденья

Массажные накладки, изготовленные из шариков, могут создать опасность во время аварии. В случае столкновения водитель может выскользнуть из-под ремня безопасности, что увеличивает риск серьезных травм.

Мелочи на зеркале

Различные подвески на зеркале заднего вида — от ароматизатора до игрушек — отвлекают внимание водителя своим качанием во время движения. Это создает дополнительный фактор риска.

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