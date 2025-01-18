Осторожно с аксессуарами — что следует убрать из автомобиля

Опасные автомобильные аксессуары — от них лучше избавиться
Потенциально опасными могут быть автомобильные аксессуары, отвлекающие водителя от дороги. Почему автопроизводители не рекомендуют водителям самостоятельно устанавливать лишнее в салоне.
Об этом написал Avtopilot.
- Тонирование стекол
Тонированные окна выглядят стильно, но ограничивают обзор водителя, что повышает риск ДТП, особенно в условиях плохой видимости.
- Мелодичный сигнал
Установка музыкального клаксона вместо стандартного сигнала может смутить других водителей и привести к опасным ситуациям на дороге.
- Автомобильный телевизор
Портативные телевизоры удобны в авто, но их просмотр во время движения запрещен, так как отвлекает водителя и может привести к ДТП.
- GPS-навигаторы
Навигаторы облегчают ориентацию, но их частое использование отвлекает водителя, что может привести к невнимательности на дороге. Важно быстро проверять экран, чтобы не упустить реальную дорожную ситуацию.
- Массажные накладки на сиденья
Массажные накладки, изготовленные из шариков, могут создать опасность во время аварии. В случае столкновения водитель может выскользнуть из-под ремня безопасности, что увеличивает риск серьезных травм.
- Мелочи на зеркале
Различные подвески на зеркале заднего вида — от ароматизатора до игрушек — отвлекают внимание водителя своим качанием во время движения. Это создает дополнительный фактор риска.
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