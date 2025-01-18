Обережно з аксесуарами — що слід прибрати з автомобіля

Водій не має довго та часто відволікатися. Фото: freepik.com

Потенційно небезпечними можуть бути автомобільні аксесуари, відволікають водія від дороги. Чому автовиробники не рекомендують водіям самостійно встановлювати зайве оздоблення в салоні.

Про це написав Avtopilot.

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Тонування скла

Тоновані вікна мають стильний вигляд, але обмежують огляд водія, що підвищує ризик ДТП, особливо в умовах поганої видимості.

Мелодійний сигнал

Установка музичного клаксона замість стандартного сигналу може збентежити інших водіїв та призвести до небезпечних ситуацій на дорозі.

Автомобільний телевізор

Портативні телевізори зручні в авто, але їх перегляд під час руху заборонений, позаяк відволікає водія та може спричинити ДТП.

GPS-навігатори

Навігатори полегшують орієнтацію, але їхнє часте використання відволікає водія, що може призвести до неуважності на дорозі. Важливо швидко перевіряти екран, щоб не проґавити реальну дорожню ситуацію.

Масажні накладки на сидіння

Масажні накладки, виготовлені з кульок, можуть створити небезпеку під час аварії. У разі зіткнення водій може вислизнути з-під ременя безпеки, що збільшує ризик серйозних травм.

Дрібнички на дзеркалі

Різні підвіски на дзеркалі заднього виду — від ароматизатора до іграшок — відволікають увагу водія своїм гойданням під час руху. Це створює додатковий фактор ризику.

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