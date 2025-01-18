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Небезпечні автомобільні аксесуари — їх краще позбутися

18 січня 2025 09:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Обережно з аксесуарами — що слід прибрати з автомобіля
Водій не має довго та часто відволікатися. Фото: freepik.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Потенційно небезпечними можуть бути автомобільні аксесуари, відволікають водія від дороги. Чому автовиробники не рекомендують водіям самостійно встановлювати зайве оздоблення в салоні.

Про це написав Avtopilot.

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  • Тонування скла

Тоновані вікна мають стильний вигляд, але обмежують огляд водія, що підвищує ризик ДТП, особливо в умовах поганої видимості.

  • Мелодійний сигнал

Установка музичного клаксона замість стандартного сигналу може збентежити інших водіїв та призвести до небезпечних ситуацій на дорозі.

  • Автомобільний телевізор

Портативні телевізори зручні в авто, але їх перегляд під час руху заборонений, позаяк відволікає водія та може спричинити ДТП.

  • GPS-навігатори

Навігатори полегшують орієнтацію, але їхнє часте використання відволікає водія, що може призвести до неуважності на дорозі. Важливо швидко перевіряти екран, щоб не проґавити реальну дорожню ситуацію.

  • Масажні накладки на сидіння

Масажні накладки, виготовлені з кульок, можуть створити небезпеку під час аварії. У разі зіткнення водій може вислизнути з-під ременя безпеки, що збільшує ризик серйозних травм.

  • Дрібнички на дзеркалі

Різні підвіски на дзеркалі заднього виду — від ароматизатора до іграшок — відволікають увагу водія своїм гойданням під час руху. Це створює додатковий фактор ризику.

Раніше ми писали, як позбутися стійкого запаху тютюну в автомобілі. Також експерти пояснили, чому корисно робити дірки у дверях автомобіля.

авто аксесуари автомобіль водії небезпека

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10:58 У Києві СБУ затримала топменеджера банку, який донатив армії РФ

10:55 Проросійський торт для мера Труханова — скандал в Одесі

10:51 Сина нардепа підозрюють у розкраданні коштів громади Львівщини

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:39 Туристи в захваті — 3 бюджетні курорти за системою "все включено"

10:30 Жінка описала перші хвилини удару РФ по центру Києва — відео

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