Обережно з аксесуарами — що слід прибрати з автомобіля

Небезпечні автомобільні аксесуари — їх краще позбутися
Потенційно небезпечними можуть бути автомобільні аксесуари, відволікають водія від дороги. Чому автовиробники не рекомендують водіям самостійно встановлювати зайве оздоблення в салоні.
Про це написав Avtopilot.
- Тонування скла
Тоновані вікна мають стильний вигляд, але обмежують огляд водія, що підвищує ризик ДТП, особливо в умовах поганої видимості.
- Мелодійний сигнал
Установка музичного клаксона замість стандартного сигналу може збентежити інших водіїв та призвести до небезпечних ситуацій на дорозі.
- Автомобільний телевізор
Портативні телевізори зручні в авто, але їх перегляд під час руху заборонений, позаяк відволікає водія та може спричинити ДТП.
- GPS-навігатори
Навігатори полегшують орієнтацію, але їхнє часте використання відволікає водія, що може призвести до неуважності на дорозі. Важливо швидко перевіряти екран, щоб не проґавити реальну дорожню ситуацію.
- Масажні накладки на сидіння
Масажні накладки, виготовлені з кульок, можуть створити небезпеку під час аварії. У разі зіткнення водій може вислизнути з-під ременя безпеки, що збільшує ризик серйозних травм.
- Дрібнички на дзеркалі
Різні підвіски на дзеркалі заднього виду — від ароматизатора до іграшок — відволікають увагу водія своїм гойданням під час руху. Це створює додатковий фактор ризику.
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