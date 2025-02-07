Чому водіям заборонено мати GPS-пристрої та радарні детектори

GPS-навігатор в авто. Фото: makeuseof.com

У Франції встановлено суворі правила щодо використання GPS-пристроїв у автомобілях. Держава забороняє наявність пристроїв, у яких попередньо збережені відмітки фіксованих камер контролю швидкості, щоб знизити кількість порушень правил дорожнього руху.

Про це повідомила "Твоя машина".

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Що ще заборонено

Крім того, водіям заборонено використовувати радарні та лазерні детектори, які вловлюють сигнали поліційних радарів. Влада Франції вважає, що такі пристрої стимулюють порушення правил і сприяють небезпечній поведінці водіїв на дорогах.

Ці обмеження є частиною зусиль француської влади щодо підвищення безпеки на дорогах та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Для водіїв важливо бути обізнаними про ці правила, аби уникнути неприємностей та додаткових витрат.

Покарання за порушення

Навіть якщо в автомобілі виявлять вимкнені або неактивні пристрої, водій все ще може отримати штраф у розмірі 1500 євро (приблизно 65 000 грн). Окрім штрафу, існує можливість позбавлення прав. У разі виявлення забороненого обладнання, його конфіскують, а в особливих випадках можуть бути застосовані й суворіші санкції, аж до конфіскації автомобіля.

Раніше ми писали, коли в Україні штрафують не лише водія, а й пасажирів. Також повідомлялося, який штраф за фільмування з місця ДТП.