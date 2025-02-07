Чому водіям заборонено мати GPS-пристрої та радарні детектори

Який штраф водіям за GPS-навігатор
У Франції встановлено суворі правила щодо використання GPS-пристроїв у автомобілях. Держава забороняє наявність пристроїв, у яких попередньо збережені відмітки фіксованих камер контролю швидкості, щоб знизити кількість порушень правил дорожнього руху.
Про це повідомила "Твоя машина".
Що ще заборонено
Крім того, водіям заборонено використовувати радарні та лазерні детектори, які вловлюють сигнали поліційних радарів. Влада Франції вважає, що такі пристрої стимулюють порушення правил і сприяють небезпечній поведінці водіїв на дорогах.
Ці обмеження є частиною зусиль француської влади щодо підвищення безпеки на дорогах та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Для водіїв важливо бути обізнаними про ці правила, аби уникнути неприємностей та додаткових витрат.
Покарання за порушення
Навіть якщо в автомобілі виявлять вимкнені або неактивні пристрої, водій все ще може отримати штраф у розмірі 1500 євро (приблизно 65 000 грн). Окрім штрафу, існує можливість позбавлення прав. У разі виявлення забороненого обладнання, його конфіскують, а в особливих випадках можуть бути застосовані й суворіші санкції, аж до конфіскації автомобіля.
Раніше ми писали, коли в Україні штрафують не лише водія, а й пасажирів. Також повідомлялося, який штраф за фільмування з місця ДТП.
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