Штраф 110 000 доларів — як невеличке порушення ПДР призводить до великих втрат

Швейцарська автомагістраль. Фото: swissinfo.ch

Нещодавно 50-річний швейцарський мільйонер з’ясував на власному досвіді, що багатії мають сплачувати більше за інших водіїв за одне й те саме порушення правил. Адже в країні штрафи за нехтування ПДР розраховують від рівня доходів автовласників, який у порушника виявився на рівні 1 800 000 доларів на рік.

Про це повідомив 20min.

Читайте також:

Який штраф

Водія засудили виплачувати штраф 110 000 доларів протягом 50 днів по 2200 доларів на день, з відтермінуванням покарання на два роки та його скасування, якщо за цей час він більше не скоїть порушень ПДР. На додаток до цієї санкції автовласник повинен буде сплатити 14 500 доларів судових витрат.

За яке порушення

За українськими мірками порушення не відповідає рівню суворості покарання. Поліцейські зняли на відео, як водій не дотримувався безпечної дистанції до переднього авто на автомагістралі. "Він прилип до задньої частини автомобіля, що їхав попереду". Це дозволило суддям підтвердити, що відстань між двома автомобілями була значно нижчою від рекомендацій Федерального управління доріг.

Раніше ми писали, за що можуть забрати водійські права назавжди. Також повідомлялося, який штраф за махання рукою за кермом.