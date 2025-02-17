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За що можуть забрати водійські права назавжди

17 лютого 2025 07:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Як можна втратити водійські права назавжди
Польська дорожня поліція. Фото: commons.wikimedia.org
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

У Польщі розглядаються зміни до законодавчих актів стосовно підвищення дорожньої безпеки. Зокрема пропонується назавжди позбавляти прав водіїв, які продовжують керувати автомобілем попри чинну заборону.

Про це повідомив inPoland.

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Які планують зміни

Основні положення законопроєкту розроблені спільно представники Мін'юсту, МВС, Мінінфраструктури, Головного управління поліції та Інспекції автомобільного транспорту Польщі.

Пропонується збільшити перелік правопорушень, за які суд може накласти заборону на керування всіма видами транспортних засобів. А також розширити перелік правопорушень, за які можна накласти довічну заборону водити автомобіль.

Кого покарають найжорсткіше

Згідно з новими ініціативами, водії, яких затримає поліція за керування транспортним засобом попри чинну тимчасову заборону, можуть бути позбавлені права водіння автомобілем назавжди.

Це означає, що у разі повторного порушення, особа ризикує втратити свої водійські посвідчення без права на відновлення.

Раніше ми писали, чому та як в Польщі штрафують за моргання фарами авто. Також розповідали, чому у Франції встановлено суворі правила щодо використання GPS-пристроїв у автомобілях.

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