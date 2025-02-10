Обов'язкові речі в автомобілі, щоб не натрапити на штраф

Сумний водій. Фото: freepik.com

В Україні відсутність аптечки та вогнегасника в автомобілі може спричинити позбавлення водійських прав. Це адміністративне правопорушення, про що забувають багато автовласників.

Про це повідомила "Твоя машина".

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Хто може отримати покарання

Згідно з українським законодавством, водії повинні дотримуватися певних безпекових вимог. Відсутність аптечки та вогнегасника в автомобілі вважається порушенням Правил дорожнього руху. Це особливо актуально для водіїв, які займаються пасажирськими перевезеннями, адже їхня відповідальність вище.

За відсутність аптечки або вогнегасника водій може отримати штраф у розмірі 680 грн. Якщо таке порушення трапляється повторно, наслідки можуть бути набагато серйознішими. Водій може зіткнутися з адміністративним арештом на термін від п’яти до десяти діб, а також позбавленням водійських прав на термін від трьох до шести місяців.

Відповідальність водіїв легковиків

Фото: wheel-news.com

Поліція часто притягує до відповідальності водіїв легкових автомобілів за відсутність аптечки та вогнегасника. Хоча це є порушенням ПДР, юристи підкреслюють, що покарання в таких випадках має обмежуватися лише попередженням. Будь-які інші стягнення, такі як штраф або позбавлення прав, є незаконними та можуть бути оскаржені водієм у судовому порядку.

Які штрафи за моргання фарами авто та за користування GPS-навігаторами.