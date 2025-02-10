Обязательные вещи в автомобиле, чтобы не нарваться на штраф

Печальный водитель. Фото: freepik.com

В Украине отсутствие аптечки и огнетушителя в автомобиле может повлечь лишение водительских прав. Это административное правонарушение, о чем забывают многие автовладельцы.

Об этом сообщила "Твоя машина".

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Кто может получить наказание

Согласно украинскому законодательству, водители должны соблюдать определенные требования безопасности. Отсутствие аптечки и огнетушителя в автомобиле считается нарушением Правил дорожного движения. Это особенно актуально для водителей, которые занимаются пассажирскими перевозками, ведь их ответственность выше.

За отсутствие аптечки или огнетушителя водитель может получить штраф в размере 680 грн. Если такое нарушение случается повторно, последствия могут быть гораздо серьезнее. Водитель может столкнуться с административным арестом на срок от пяти до десяти суток, а также лишением водительских прав на срок от трех до шести месяцев.

Ответственность водителей легковушек

Фото: wheel-news.com

Полиция часто привлекает к ответственности водителей легковых автомобилей за отсутствие аптечки и огнетушителя. Хотя это является нарушением ПДД, юристы подчеркивают, что наказание в таких случаях должно ограничиваться лишь предупреждением. Любые другие взыскания, такие как штраф или лишение прав, являются незаконными и могут быть обжалованы водителем в суде.

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