Как можно потерять водительские права навсегда

Польская дорожная полиция. Фото: commons.wikimedia.org

В Польше рассматриваются изменения в законодательные акты по повышению дорожной безопасности. В частности предлагается навсегда лишать прав водителей, которые продолжают управлять автомобилем несмотря на действующий запрет.

Об этом сообщил inPoland.

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Какие планируют изменения

Основные положения законопроекта разработаны совместно представители Минюста, МВД, Мининфраструктуры, Главного управления полиции и Инспекции автомобильного транспорта Польши.

Предлагается увеличить перечень правонарушений, за которые суд может наложить запрет на управление всеми видами транспортных средств. А также расширить перечень правонарушений, за которые можно наложить пожизненный запрет водить автомобіль.

Кого накажут жестче всего

Согласно новым инициативам, водители, которых задержит полиция за управление транспортным средством несмотря на действующий временный запрет, могут быть лишены права вождения автомобиля навсегда.

Это означает, что в случае повторного нарушения, лицо рискует потерять свои водительские удостоверения без права на восстановление.

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