Почему спидометр не показывает настоящую скорость автомобиля

Панель со спидометром. Фоторепортаж: motorama.com.au

Все водители знают, что за превышение скорости их ждут штрафы, ведь за соблюдением этих правил следит не только патрульная полиция, но и многочисленные автоматические камеры. Но мало кто догадывается, что спидометр на транспортном средстве, с высокой вероятностью, показывает некорректные цифры.

Об этом написал Express.

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Заложенная неточность

В блоге британской консультационной службы по техническому обслуживанию автомобилей Haynes указано, что большинство спидометров еще на заводе настроены с некоторой неточностью, чтобы предотвратить нарушение закона.

Независимо от того, являются ли спидометры аналоговыми или цифровыми, большинство из них будут демонстрировать скорость, которая выше, чем на самом деле.

Проверка спидометра

Haynes рекомендует проверить спидометр прежде всего после установки новых шин или дисков, особенно если последние имеют другой диаметр, чем раньше.

Нужно завести секундомер в начале заданной дистанции, и проехать 8-10 км по автомагистрали на постоянной скорости. Закончив, нужно разделить время, отображаемое на секундомере, на 60, а затем умножить его на преодоленное расстояние. Если фактическая средняя скорость отличается от показаний спидометра минимум на 8 км, стоит обратиться в автосервис для настройки устройства.

Ранее мы писали, на какой скорости автомобиль потребляет меньше всего топлива. Также предлагали интересный тест на знание ПДД по теме "Скорость движения".