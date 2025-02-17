Тест по ПДД — какая скорость разрешена автомобилям

Какая скорость разрешена? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме о скорости движения. С какой скоростью разрешается дальнейшее движение водителям автомобилей в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилам".

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Варианты ответа

Обоим водителям не более 20 км/ч. Обоим водителям не более 50 км/ч. Водителю серого автомобиля не более 50 км/ч, водителю желтого — не более 20 км/ч. Водителю серого автомобиля не более 60 км/ч, водителю желтого — не более 30 км/ч. Обоим водителям не более 60 км/ч.

Разбор задачи

На участке дороги желтый автомобиль поворачивает направо, въезжая в жилую зону, о чем свидетельствует знак 5.34 "Жилая зона". В то же время водитель серой машины поворачивает налево, выезжая из этой зоны.

Читаем пункт 12.5 ПДД:

"В жилых и пешеходных зонах скорость движения не должна превышать 20 км/ч".

Таким образом, водитель желтого автомобиля, въезжая в жилую зону, должен сбросить скорость до 20 км/ч.

Читаем пункт 12.4 ПДД:

"В населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч".

Следовательно, водитель серой машины, выезжая из жилой зоны, имеет право разогнаться до 50 км/ч.

Не соблюдение скоростного режима является самым распространенным нарушением ПДД в Украине, а также самой частой причиной аварийных ситуаций на дорогах.

Правильный ответ №3

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