Тест по ПДД — какая скорость разрешена автомобилям

Тестирование ПДД — с какой скоростью разрешено движение авто
Задача по теме о скорости движения. С какой скоростью разрешается дальнейшее движение водителям автомобилей в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилам".
Варианты ответа
- Обоим водителям не более 20 км/ч.
- Обоим водителям не более 50 км/ч.
- Водителю серого автомобиля не более 50 км/ч, водителю желтого — не более 20 км/ч.
- Водителю серого автомобиля не более 60 км/ч, водителю желтого — не более 30 км/ч.
- Обоим водителям не более 60 км/ч.
Разбор задачи
На участке дороги желтый автомобиль поворачивает направо, въезжая в жилую зону, о чем свидетельствует знак 5.34 "Жилая зона". В то же время водитель серой машины поворачивает налево, выезжая из этой зоны.
Читаем пункт 12.5 ПДД:
"В жилых и пешеходных зонах скорость движения не должна превышать 20 км/ч".
Таким образом, водитель желтого автомобиля, въезжая в жилую зону, должен сбросить скорость до 20 км/ч.
Читаем пункт 12.4 ПДД:
"В населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч".
Следовательно, водитель серой машины, выезжая из жилой зоны, имеет право разогнаться до 50 км/ч.
Не соблюдение скоростного режима является самым распространенным нарушением ПДД в Украине, а также самой частой причиной аварийных ситуаций на дорогах.
Правильный ответ №3
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