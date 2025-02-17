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Тестування ПДР — з якою швидкістю дозволено рух авто

17 лютого 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тест з ПДР — яка швидкість дозволена автомобілям
Яка швидкість дозволена? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про швидкість руху. З якою швидкістю дозволяється подальший рух водіям автомобілів в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Обом водіям не більш як 20 км/год.
  2. Обом водіям не більш як 50 км/год.
  3. Водію сірого автомобіля не більш як 50 км/год, водію жовтого — не більш як 20 км/год.
  4. Водію сірого автомобіля не більш як 60 км/год, водію жовтого — не більш як 30 км/год.
  5. Обом водіям не більш як 60 км/год.

Розбір задачі

Тест з ПДР: яка дозволена швидкість для подальшого руху авто?

На ділянці дороги жовтий автомобіль повертає праворуч, в'їжджаючи до житлової зони, про що свідчить знак 5.34 "Житлова зона". Водночас водій сірої машини повертає ліворуч, виїжджаючи з цієї зони.

Читаємо пункт 12.5 ПДР:

"У житлових та пішохідних зонах швидкість руху не повинна перевищувати 20 км/год".

Таким чином, водій жовтого автомобіля, в'їжджаючи до житлової зони, повинен скинути швидкість до 20 км/год.

Читаємо пункт 12.4 ПДР:

"У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більш як 50 км/год".

Отже, водій сірої машини, виїжджаючи з житлової зони, має право розігнатися до 50 км/год.

Не дотримання швидкісного режиму є найпоширенішим порушенням ПДР в Україні, а також найчастішою причиною аварійних ситуацій на дорогах.

Правильна відповідь №3

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