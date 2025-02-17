Тест з ПДР — яка швидкість дозволена автомобілям

Яка швидкість дозволена? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми про швидкість руху. З якою швидкістю дозволяється подальший рух водіям автомобілів в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Обом водіям не більш як 20 км/год. Обом водіям не більш як 50 км/год. Водію сірого автомобіля не більш як 50 км/год, водію жовтого — не більш як 20 км/год. Водію сірого автомобіля не більш як 60 км/год, водію жовтого — не більш як 30 км/год. Обом водіям не більш як 60 км/год.

Розбір задачі

На ділянці дороги жовтий автомобіль повертає праворуч, в'їжджаючи до житлової зони, про що свідчить знак 5.34 "Житлова зона". Водночас водій сірої машини повертає ліворуч, виїжджаючи з цієї зони.

Читаємо пункт 12.5 ПДР:

"У житлових та пішохідних зонах швидкість руху не повинна перевищувати 20 км/год".

Таким чином, водій жовтого автомобіля, в'їжджаючи до житлової зони, повинен скинути швидкість до 20 км/год.

Читаємо пункт 12.4 ПДР:

"У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більш як 50 км/год".

Отже, водій сірої машини, виїжджаючи з житлової зони, має право розігнатися до 50 км/год.

Не дотримання швидкісного режиму є найпоширенішим порушенням ПДР в Україні, а також найчастішою причиною аварійних ситуацій на дорогах.

Правильна відповідь №3

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