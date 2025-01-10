Тест на знання ПДР — оберіть правильний напрямок руху

Куди проїхати? Малюнок: "За! Правилами".

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. За якою траєкторією водій червоного автомобіля може продовжити рух в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Траєкторія А. Траєкторії Б та В. Траєкторія В. Траєкторія Б. Траєкторії А та В. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

На перехрестя водієві червоного автомобіля пропонуються три напрямки подальшого руху: ліворуч, розворот та прямо з перестроюванням з лівої в праву смугу.

Перед перехрестям встановлено знак 5.4 "Кінець дороги для автомобілів". Він позначає закінчення дороги для автомобілів, де діють певні вимоги та заборони.

Але цей знак не забороняє рух легкових автомобілів, як могли подумати неуважні водії. Він не забороняє рух по жодному з напрямків.

А чому траєкторія А така дивна? Читаємо пункт 11.2 ПДР:

"На дорогах, які мають дві або більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об’їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом".

Правильна відповідь №6

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