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Тест з ПДР для уважних — оберіть правильний напрямок руху

10 січня 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тест на знання ПДР — оберіть правильний напрямок руху
Куди проїхати? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. За якою траєкторією водій червоного автомобіля може продовжити рух в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Траєкторія А.
  2. Траєкторії Б та В.
  3. Траєкторія В.
  4. Траєкторія Б.
  5. Траєкторії А та В.
  6. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Тест з ПДР: назвіть дозволені траєкторії руху авто.

На перехрестя водієві червоного автомобіля пропонуються три напрямки подальшого руху: ліворуч, розворот та прямо з перестроюванням з лівої в праву смугу.

Перед перехрестям встановлено знак 5.4 "Кінець дороги для автомобілів". Він позначає закінчення дороги для автомобілів, де діють певні вимоги та заборони.

Але цей знак не забороняє рух легкових автомобілів, як могли подумати неуважні водії. Він не забороняє рух по жодному з напрямків.

Знак 5.4 "Кінець дороги для автомобілів".

А чому траєкторія А така дивна? Читаємо пункт 11.2 ПДР:

"На дорогах, які мають дві або більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об’їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом".

Правильна відповідь №6

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми про розташування транспортних засобів на дорозі:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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