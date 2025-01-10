Тест на знание ПДД — выберите правильное направление движения

Куда проехать? Рисунок: "За! Правилами".

Задача на знание дорожных знаков и по теме о расположении транспортных средств на дороге. По какой траектории водитель красного автомобиля может продолжить движение в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилам".

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Варианты ответа

Траектория А. Траектории Б и В. Траектория В. Траектория Б. Траектории А и В. Все направления разрешены.

Разбор задачи

На перекрестке водителю красного автомобиля предлагаются три направления дальнейшего движения: налево, разворот и прямо с перестроением из левой в правую полосу.

Перед перекрестком установлен знак 5.4 "Конец дороги для автомобилей". Он обозначает окончание дороги для автомобилей, где действуют определенные требования и запреты.

Но этот знак не запрещает движение легковых автомобилей, как могли подумать невнимательные водители. Он не запрещает движение ни по одному из направлений.

А почему траектория А такая странная? Читаем пункт 11.2 ПДД:

"На дорогах, которые имеют две или более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом".

Правильный ответ №6

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