Тест на знание ПДД — выберите правильное направление движения

Тест по ПДД для внимательных — выберите правильное направление
Задача на знание дорожных знаков и по теме о расположении транспортных средств на дороге. По какой траектории водитель красного автомобиля может продолжить движение в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилам".
Варианты ответа
- Траектория А.
- Траектории Б и В.
- Траектория В.
- Траектория Б.
- Траектории А и В.
- Все направления разрешены.
Разбор задачи
На перекрестке водителю красного автомобиля предлагаются три направления дальнейшего движения: налево, разворот и прямо с перестроением из левой в правую полосу.
Перед перекрестком установлен знак 5.4 "Конец дороги для автомобилей". Он обозначает окончание дороги для автомобилей, где действуют определенные требования и запреты.
Но этот знак не запрещает движение легковых автомобилей, как могли подумать невнимательные водители. Он не запрещает движение ни по одному из направлений.
А почему траектория А такая странная? Читаем пункт 11.2 ПДД:
"На дорогах, которые имеют две или более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом".
Правильный ответ №6
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